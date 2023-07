Todo el mundo tiene un muerto en el jardín, ya sea en la pequeña parcela del adosado o en un parque público con montañas. Gran parte de la vida del dueño del fiambre transcurre intentando el borrado definitivo de la sepultura, pero a veces se dan los brotes y rebrotes. La mancha primigenia puede ser una novia de la infancia, un nombre del colegio o una humillación el primer día de trabajo. El asunto que siempre ha querido aplastar Núñez Feijóo es su vínculo con el narco Marcial Dorado, conocido por distintas fotos en geografías diversas donde desarrollaron un colegueo intenso. Gracias que existe testimonio documental, porque de lo contrario el candidato del PP le hubiese dicho a los periodistas que todo es mentira. Esa relación es de décadas atrás, pero ahora Feijóo se puede convertir en presidente del Gobierno de España. Y seguimos sin saber bien qué hacía con un tipo que blanqueba dinero a montones mientras él empezaba a crecer como tecnócrata en la Xunta de Galicia. En el tramo último de campaña el muerto vuelve a sacar la patita, y Feijóo se agarra a excusas que no superarían un test de transparencia: sin ir más lejos, ayer se escudó en que en la época en que viajaba, navegaba y dormía junto a Dorado no existía Internet. Por lo visto, el líder del PP no leía la prensa diaria, ni tenía conocimiento de sus andares en el hampa gallego ni de las protestas de las madres de Galicia para evitar que sus hijos se engancharan a la droga. Quizás no exista una novela negra, sino que aquel joven que iniciaba su carrera política, venido de una aldea humilde, se sintió de pronto obnubilado por los agasajos de un mafioso adinerado que le ponía a su disposición ciertos lujos nunca saboreados. Seguramente resultó de esa manera tan humana, pero tiene que ser Feijóo el encargado de exponerlo, porque en caso contrario siempre tendrá que soportar el gemido del muerto en el jardín y un nuevo rebrote. Ni que decir tiene que la coyuntura obliga más que nunca: no se puede gobernar España con semejante duda sobrevolando la cabeza de miles de españoles.