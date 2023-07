Podemos, Izquierda Unida y sus confluencias recurrieron antes de las pasadas elecciones regionales y municipales ante la Junta Electoral Central (JEC) la decisión de la bipartidista RTVE que les excluía de la propaganda electoral gratuita para las elecciones del pasado 28 de mayo. La justificación del ente público para dejarlos fuera del reparto se basaba en que sus candidaturas no llegan a presentarse en “municipios que comprendan al menos al 50% de la población” española, tal y como marca el artículo 188 de la Ley Electoral, un extremo que las izquierdas rechazan. La dificultad radicaba en que las coaliciones de las que tanto Podemos como IU formaban parte variaban de nombre y composición en función del territorio o región. En su escrito, los partidos criticaban el “penalizar” al espacio izquierdista con una interpretación “centralista y restrictiva” y que esta “colisiona con los valores constitucionales”. Pero si doctores tiene la Iglesia, la Televisión española tiene padrinos poderosos no en la mafia sino en el PP y PSOE.

El 28 de mayo pasado en un tono muy crítico, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, calificaría la decisión de la RTVE de “cacicada injustificada” para “contentar a PSOE y PP” diciendo que se trataba del “enésimo intento de blindar el bipartidismo”. También pidió a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, que “se retracte y levante el veto” a su formación política. Pero como se vio el veto siguió firme e influyó en el resultado electoral.

Un pueblo que no piensa ni se ilustra a la hora de votar es populacho. Y a esos y a todos los demás, populacheros o pensantes, ha sido dirigida la campaña oligárquica de los medios privados de desinformación. Vivimos tiempos decisivos a nivel mundial y especialmente en Europa. Tras la terrible experiencia de la pandemia, entre dolor y solidaridad, a muchos les llevó a la convicción de que había llegado el momento de cambiar cosas importantes de nuestras vidas y nuestras sociedades. Pero la luz al final del túnel no llegó, sino que nos encontramos con una guerra en Europa y sus consecuencias económicas. Europa sufre una inflación desconocida en las últimas décadas y, mientras la incertidumbre crece, se acrecientan los discursos del odio y el miedo a lo diferente, sea en materia sexual, política, religiosa o cultural. La tolerancia deja paso al resentimiento. Los votos europeos avanzan hacia la derecha y ultraderecha. En Italia los neofascistas forman gobierno y nombran Presidenta. En Alemania aumentan los votantes de AfD y en Francia la señora Lepen sube poco a poco los escalones presidenciales.

Y en España hemos presenciado un debate impuesto a gusto de Feijóo en la televisión privada Atresmedia y si rechazó la bipartidista RTVE hay que suponer que motivos tendría. En el debate vimos con asombro, sentimiento, despecho, resignación y algo de repugnancia cómo en lo que fue un encontronazo a dos, el candidato del Partido Popular, Sr. Feijóo que había impuesto la televisión privada de Atresmedia, lanzaba a ritmo de metralleta acusaciones sin base documental contra el actual presidente del Gobierno legítimo Pedro Sánchez, cuya legitimidad había puesto en duda el PP e incluso proclamado ilegítimo sin aportar pruebas . La postura del conservador Feijóo, según las encuestas, resultó vencedora. Es curioso saber que tal televisión Atresmedia es una de las que reciben dinero por publicidad electoral. Si Feijóo despreció la televisión pública se puede tomar como anuncio de futuras preferencias por todo lo privado con ganancia capitalista y nada de lo público que pagamos y debiera estar al servicio de todos.

La contienda, bautizada como 'Cara a cara. El debate', transmitida por Atresmedia y (no)-moderada por Ana Pastor y Vicente Vallés, que brillaron por sus silencios, se podría rebautizar como careta contra carota por los resultados y el embarramiento mutuo visibilizado, no necesariamente civilizado.

Ley d´Hondt, reduccionismo bipartidista y provincialismo

El hispanista francés Joseph Pérez, hijo de padres españoles, (Laroque d’Olmes, Francia, 1931 - Burdeos, 2020) centró parte de sus trabajos en el estudio del nacimiento y la formación del Estado español moderno y en la formación de las naciones latinoamericanas. J. Pérez ha señalado la tendencia existente a concentrar o reducir la vida política en dos partidos principales, uno de derechas y otro de izquierdas, que siguen una línea parecida. Para mí, frente a ese reduccionismo, el bipartidismo es poco recomendable, ya que es un peligro de empobrecimiento latente y no podemos olvidarlo, aunque es evidente que en la política no todo está en la confrontación de dos partidos, como en los colores no existen solo el blanco y el negro. Según Joseph Pérez la reducción bipartidista nos obliga a considerar los pros y los contras de todo y a entender la razón de que cuando cualquiera de los dos llega al poder, (siempre según J. Pérez), el ganador pone en práctica, sin admitirlo, lo que combatía desde la oposición. Y eso ocurre porque están sometidos a las exigencias de la mundialización, de los mercados financieros y de las instituciones europeas que han acogotado a muchos de los partidos nacionales.

Jamón Serrano de provincia o hueso minoritario

Si lo anterior es cierto se comprende la estupenda valoración del debate a 7 en evidente contraste con el Sanchefeijismo que se nos insiste en presentar. Feijóo ha dicho: «Si el PP gana y gobierna, habrá una oportunidad histórica para reconstruir el PSOE que existía antes de Sánchez». O sea, eliminar a Sánchez y volver al Felipe González.

En España se impuso la llamada Ley d´Hondt que es un sistema de cálculo proporcional creado por el jurista belga Victor d´Hondt a final del siglo XIX, lo que ocurre que tal como se utiliza no es nada proporcional, sino que favorece a los partidos mayoritarios que se llevan la parte del jamón y dejan el hueso a roer para los minoritarios.

45 provincias tienen menos de 1,5 millones de habitantes. Sumadas llegan al 53,3% de la población nacional, pero eligen al 62,0% de los diputados del Congreso.

A efectos prácticos las provincias pequeñas facilitan a los partidos lograr un escaño con menos votos que en las grandes, lo cual socava la proporcionalidad del Sistema. En Soria se elige a un diputado por cada 44.188 habitantes, pero en Madrid se necesitan 182.441 electores para lograr un escaño. O sea, el voto de un elector de Soria vale cuatro veces más que el de un madrileño. Es una discriminación sistémica favorable a lo tradicional y conservador de provincias.

Si el Sistema fuera realmente proporcional con un Congreso de 350 diputados a la capital, Madrid, le corresponderían 49 representantes en vez de los 37 actuales.

En las provincias “pequeñas” se desperdician muchos votos. El tamaño de cada circunscripción es esencial para la falta de proporcionalidad del Sistema. En España 45 provincias eligen menos de 10 diputados. Cuanto más pequeño es un distrito electoral, mayor es la competencia por los pocos escaños, ya que solo los partidos mayoritarios lograrán representación.

El PP vuelve a crecer y la caída de Yolanda Díaz mantiene a Vox en la tercera plaza. SUMAR pierde casi un punto en siete días y empeora el resultado de Unidas Podemos. Feijóo afeó que Izquierda Unida reclamase reducir el gasto militar al tiempo que el presidente Sánchez estrena en Kiev el mandato español del Consejo de la UE.

Conflictos y guerras: el arte de la mentira

El célebre documentalista Errol Morris (Premio Oscar) habla de dos carreras suyas paralelas, una como detective privado y otra como escritor para The New York Times. Erroll Morris pasó sus últimos 40 años ante de fallecer sonsacando entrevistas extraordinariamente reveladoras y sinceras a sus protagonistas, desde convictos de Texas y astutos agentes de policía hasta guardias de Abu Ghraib y Robert McNamara, el culpable arquitecto de la guerra de Vietnam. E. Morris ganó el Premio Oscar como un director que perfeccionó sus dotes de entrevistador como detective privado en la década de 1980. Entró varias veces en la arena política y especialmente con su película, The Unknown Known, que intentaba humanizar al ex Secretario de Estado, Donald Rumsfeld del mismo modo que su película de 2003 The Fog of War (La niebla de la guerra) redefinió el legado de McNamara. Pero Rumsfeld, que dirigió y fracasó en la guerra de Irak bajo el mandato de George W. Bush, resultó ser un objetivo frustrante, y las tensas confrontaciones ante las cámaras produjeron un combate verbal hipnótico. El arte de la mentira mediática aparecía al descubierto.

De los EE UU saltamos a España donde ninguno de los entrevistadores hasta la fecha se ha atrevido a confrontar al candidato Feijóo a explicar los pactos secretos del PP de Aznar con la banda terrorista ETA ni por qué oscura razón envió a la muerte a soldados españoles para sonreír a Bush Jr. en distintos países africanos que nada tenían que ver con nuestro interés estatal. Ni Ana Pastor ni su callado compañero accederán a ningún premio Nobel ni a un premio Oscar. Además de talento hace falta valor para llegar a esas alturas. Como ha escrito Álex Grijelmo en El País: “Los periodistas deben transmitir información veraz incluso cuando los políticos que amenazan con cortarles la cabeza mienten”.

El PP ha sacado réditos del cara a cara y suma 175 escaños con Vox. Y aunque Feijóo jura y perjura que VOX no entrará en el gobierno si el PP ganase, la realidad muestra que está aupándose en gobiernos regionales y municipales con la ultraderecha.

En un debate en que las mentiras y calumnias de Feijóo eran en voz alta y sin argumentación ni pruebas, repitiendo los lugares comunes de toda su campaña previa, en tal debate era imposible que ganara el mejor, sino el que más alto, impertérrito, impertinente y cínico lanzara sus peroratas.

En octubre del pasado 2020, la Comisión de Debates de Estados Unidos decidió que en el segundo duelo entre Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se silenciaran los micrófonos del candidato que no estuviera en el uso de la palabra, evitando así las interrupciones. En especial durante la exposición de los bloques temáticos. Tal procedimiento hubiera ayudado a hacer más limpio el debate y más adecuado en España. En el debate a siete se pudo ver las ventajas y argumentos y contraargumentos quedaron claros.

Los terceros decidirán el nuevo gobierno

El debate entre 7 representó el sistema recogido en la Constitución frente al falso presidencialismo del más votado. En Prado del Rey (Madrid) recibieron a los portavoces de los siete grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, es decir, a PSOE, Partido Popular (PP), Vox, SUMAR, ERC, PNV y EH-Bildu. En concreto, Patxi López (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Aina Vidal (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Oskar Matute (EH Bildu).

Algunos observadores estiman que el debate entre Sánchez y Feijóo ha sido clave para las elecciones del 23 de julio, pues es el único que sostendrán Sánchez y Feijóo, pero yo no soy de tal opinión porque creo que la clave no estará en manos del que ocupe primer lugar o el candidato más votado, sino que estará en las fuerzas obtenidas por SUMAR y VOX cuyos votos decidirán quien presidirá la Moncloa. Recordemos la genial obra de orfebrería política de Pablo Iglesias que logró lo que parecía imposible: el primer gobierno de coalición de izquierdas.

El duo sanchifeijoista tuvo la suerte de no tener que contestar a las críticas mejor o peor intencionadas de otros partidos que se sentarán después de las elecciones en el Parlamento español. Y eso quedó claro en el posterior debate a siete de Radiotelevisión Española, ya que el debate entre siete partidos representados con grupo parlamentario permitió confrontar posiciones en torno a cuatro bloques temáticos, con intercambios de datos y con acusaciones y respuestas en materia política, social y económica. Debate clarificador. Se pudo recordar que el gobierno Aznar del PP pactó con la izquierda independentista vasca y habló con ETA, pese a su purismo españolista.

Si el tercer hombre resulta ser mujer: Yolanda Díaz

Ahora estamos en tiempos de Guerra y se teme la entrada en la Tercera Guerra Mundial. Todo trae recuerdos y comparaciones de los primeros tiempos de la Guerra Fría. La novela titulada El Tercer Hombre de Graham Greene no era una novela de espías, ni una novela negra. Es una historia sobre la amistad, la traición y el desengaño. Todo un conglomerado poco después de la Segunda Guerra Mundial, y con cierta lejana similitud con el ambiente en que se desarrolla el panorama político de nuestro país. Fue llevada al cine en una genial adaptación cinematográfica, dirigida por Carol Reed y protagonizada por Orson Welles y Joseph Cotten.

Rollo Martins (Joseph Cotton), un escritor de segunda fila, recibe una carta desde Viena de su amigo Harry Lime (Orson Welles) para que vaya allí a escribir unos artículos periodísticos sobre la ocupación de los aliados. Cuando llega a la ciudad, Rollo se entera de que su amigo ha muerto. El protagonista empieza a investigar y entonces descubre que Harry ocultaba secretos muy sucios y que del amigo de su adolescencia nada queda. Cualquier parecido entre las amistades de VOX con el PP será pura coincidencia, especialmente si no se saca a relucir la célebre foto de Feijóo en un barco con un narcotraficante gallego que le había financiado en las campañas, si bien fue antes de ser desenmascarado y condenado por la justicia.

Si la disputa electoral avanza por caminos inesperados, nos tendremos que acostumbrar a la idea de que el Tercer Hombre ganador no será Abascal, ni otro macho ibérico sino una mujer, Yolanda Díaz. En cualquier caso, si Yolanda Díaz no llegara a ser la primera Presidenta de España, sí que puede ser la que con SUMAR derrotando a VOX logre recomponer un nuevo mandato de coalición. Y si no es así será el señor Abascal el que desde la vicepresidencia nos recorte las barbas y las libertades.