El órdago del silencio

De fondo, se oía el incesante martilleo de una cancioncilla en bucle, el Shala Lala de los Vengaboys. Cada uno había escogido sitio, la esquina desde la que disparar o aprestarse a recibir la andanada del otro. Confiados, se acodaron sobre la barra. Me falta tiempo para decir que lo de aquella tarde, ya forma parte de la historia. Los nombres no importan, y todavía menos cuando los bandos representan realidades que los trascienden. Si acaso, imagínense el que más les plazca. El duelo ocurría en paralelo al de la televisión, con dos candidatos a la presidencia del gobierno de España que se sometían libremente al tribunal popular. Por fortuna, no hubo víctimas, aunque sí un claro perdedor. El primero en llegar, ya se había sentado, cuando el rival, que se hizo esperar, acudió al encuentro rodeado de una nube de aduladores. Uno, sumergido en un silencio atronador, mientras que el otro no dejaba de mostrar un insolente desprecio por el contrincante. Pronto, se rompería la imagen.

El inquieto y bullanguero, como dejándose llevar por el ambiente, remarcaba las molestas interrupciones de Sánchez, su paladín, aplaudiendo los embates del aún presidente de la nación. Al otro lado de la cantina, el precavido aguardaba el momento propicio. De natural calmado, fiaba su suerte a la prudencia. Y el destino se le presentó en forma de desafío. Por un instante, el mundo de un pequeño bar de barrio se convirtió en la viva representación de las dos Españas, las de siempre, mientras que una tercera presenciaba el espectáculo con una dosis de indisimulado hastío. Por una parte, el duelista de los continuos atropellos señalaba despectivamente los rasgos del oponente y, aunque parecía invitarle a ello, terminaba por negarle el uso de la palabra. De la otra, un inteligente parroquiano intuyó que la oscuridad que se abatía sobre el país provenía del otro extremo de la barra, donde bullía una alegría impostada, presagio de una segura derrota. Nadie atinó a explicar el motivo, ni en aquel momento ni después, pero la situación se volvió tan intensa y envolvente como la del debate televisivo. Y así, el órdago del silencio no lo supo ver el fanfarrón, particular amigo de la bulla, quien, en volandas de la superioridad moral y embriagado por la soflama, dictó su propia sentencia. El Shala Lala era ya el himno de la contienda, cuando se oyó: «¡Mójate, hombre! No has pronunciado palabra. ¿Tienes miedo de que se te escuche? ¿Tan malo es lo que tienes que decir?». Como no recibía respuesta, lanzó la que creyó sería la definitiva puntilla: «Esta es la España que nos quieren traer, la España de los silencios y el miedo. ¡El túnel tenebroso!». Por fin, hubo réplica y el hombrecillo de la esquina se transformó en una montaña de razones: «Mi silencio es el silencio de muchos españoles, hartos de tanta arrogancia y estupidez. Sólo he tenido que callar para que se vea tu naturaleza. El túnel del que hablas es el que muy pronto abandonaremos, si Dios quiere, para volver a disfrutar plenamente de la libertad, a la que pareces temer tanto como al mismo diablo». Por arte de magia, el Shala Lala cesó. Mientras un señor de Orense daba buena cuenta del sanchismo, nombrar lo que hace grande la existencia del hombre causó idéntico efecto que el de la bala que acabó con la vida de Liberty Valance.