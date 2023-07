La única oportunidad de Feijóo

El otro día, hablando de las elecciones con una joven militante del PSOE, le decía, no totalmente en broma, que yo votaría por el PSOE siempre que supiera que los socialistas conseguirían 170 diputados, y como segunda opción votaría por el PP, siempre que los conservadores obtuvieran 170 escaños. Mi interlocutora me miró con sorna. Pero es cierto, aunque recuerdo una y otra vez una cita de San Agustín: no es lícito elegir entre dos males. Los males no son ni la socialdemocracia más o menos woke ni el conservadurismo más o menos liberal, sino el bloquismo que resume y rezuma la democracia parlamentaria española actual. Porque el bloquismo, en la práctica, bloquea el sistema parlamentario, debilita la democracia, impide la articulación de consensos básicos y en España, además, se tiñe de un guerracivilismo tan estúpido como enervante. Ahora ya todos son mentirosos, todos quieren controlar las instituciones del Estado, todos aniquilan moralmente al adversario, todos aseguran que los perdedores saldrán a la calle, apedrearán escaparates, quemarán contenedores, se mearan en las banderas ajenas, lapidarán a la policía. Perfecto. Estamos versátilmente jodidos y lo cierto es que nos lo merecemos.

Hace años, en las redacciones, se practicaba el inocente entretenimiento de las «porras electorales». Dudo que se haga ahora. Entre los periodistas jóvenes nadie se quiere meter en (la información) política. Hacen muy, muy bien. Cuando era un crío soñaba con vivir de lo que escribía, y he podido comprobar, queridos jóvenes, que hay que tener muchísimo cuidado porque tus sueños se pueden cumplir. Si me pusiese a escribir una porra electoral para el próximo domingo yo no le daría al PP, en ningún caso, más de 150 diputados. Muy probablemente menos. Es perfectamente posible que el bloque PP-Vox se quede al borde de la mayoría absoluta y no quiero pensar que a nadie –nadie– se le ocurra apoyar a un candidato a la investidura condenado, con una incomodidad relativa, a meter a fachas relinchantes en el Gobierno. Pero, por supuesto, con un PP entre 142 y 146 diputados, y otros 25 o 30 de extrema derecha, un gobierno presidido por Pedro Sánchez y vicepresidido por Yoland Díaz es inviable. El líder del PSOE estaría abocado a contar con todas las demás fuerzas presentes en el Congreso de los Diputados, quizás absolutamente con todos (desde la CUP a Coalición Canaria, desde Teruel Existe a los deudos de Puigdemont) para conseguir una investidura perfectamente inverosímil. No les cuento para aprobar unos presupuestos generales. Uno sospecha que el tétrico fantasma de la repetición electoral en el próximo otoño se va a agrandar súbitamente la madrugada de pasado mañana. Los socialistas más lúcidos creen que es la única posibilidad de derrotar al bloque derecha/ultraderecha. Porque se evidenciaría que Núñez Feijóo no tiene la suficiente capacidad de convocatoria para girar la dirección política del país. Y se pondría inmediatamente en marcha la estrategia de señalarlo como perdedor. Incluso como gafe. Y contar con tres o cuatro meses más para que el crecimiento de las expectativas de la izquierda crezca, aprovechando al máximo las promesas económicas y la imagen del presidente Sánchez presidiendo (es un decir) la Unión Europea podría ser suficiente. Porque con los diputados que sacará el domingo el PP los socialistas podrían conservar el gobierno con cierta tranquilidad, aunque los socios aumentarían sustancialmente el precio de su apoyo. Un Gobierno más áspero, más accidentado, más obligado a guardar la compostura presupuestaria y fiscal, sin duda condenado a una creciente insatisfacción ciudadana, pero un gobierno para los próximos tres o cuatro años. Con o sin neuralgia, con o sin programa, con o sin sus ocurrencias memas y sus meteduras de pata, Núñez Feijóo solo tiene una oportunidad. La del próximo domingo. Todos los profetas airados hablan del fin del sanchismo. Pero el domingo podría señalar el comienzo de una crisis tremebunda de la derecha española.