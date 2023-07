En verano nos volvemos guapas

De repente, guapísimas. Sin estallarnos los espinos que normalmente durante el curso nos rastreamos por los cachetes creando caminos involuntarios y tropezantes que marcan después nuestra forma de caminar por el patio del instituto. Sin bajar la mirada hasta ese punto en nuestros nudillos en el que el hueso se transparenta un fisco y se ve casi blanco, casi liso e impoluto: olvidándonos incluso de él. Sin pensarnos durante hora y media sentadas en el suelo medio llorando qué nos vamos a poner, nada nos guarda. Oculta. O sostiene.

De repente, capaces de mirarnos al espejo y sonreírnos, de dejarnos dormir boca arriba en la playa, de salir con la falda corta esa que tenemos reservada para los momentos esos de agosto en los que nos da igual todito y los pelos se nos ponen sedosos y a la vez arenosos como algo de la naturaleza eligiéndonos para encarnarlo, serlo. ¿Y de bailar? Capaces. ¿Y de besarnos con gente random? Capaces. ¿Y de sabernos guapísimas? Más que capaces.

Es una ventaja que tiene el verano, no sé si por el sol…, o el calor…, o la playa y el pis ajeno que nos rodea y nos envuelve sin que queramos pensarlo porque ahí mismo nos vomitaríamos y aprender a ignorar las ideas de lo que supuestamente es malo…, o sea, es algo que sucede cuando todo esto sucede, y una se va volviendo experta en ello y va entendiendo esto terrible:

Empezarás el curso con una autoestima fresquita como un polo de mango de los del Mercadona. Ahhhh. Y, durante los primeros días, lo siento pero brotarás:

Algo de la naturaleza eligiéndonos para serlo, encarnarlo, y sus inevitables rejos (espinos, mirada descendiendo, esta camisa por qué me marca esto y a lo mejor demasiado cantosa y no me presten atención) creciendo ante las miradas de los demás. No por las estaciones (se oscurecen los días y empiezas a ver por la ventana cómo las nubes van bajando para pincharse con la antena de la montaña esa de Granadilla que hace que llueva si la tocan) sino por una desventaja que tiene el no-verano:

Precisamente, las miradas de los demás.

Experta, experta en volverme guapa en verano soy. En sentir cómo las cosas que normalmente durante el curso me hacen querer ocultarme se van desvaneciendo y después vuelven porque ¿era espejismo?, pero se sentía tan real. Soy tan experta que, aunque ya no voy al instituto ni me rastreo los espinos ni lloro pidiendo que una ropa me cambie, sigo sintiendo ese cambio mortífero sobre la percepción de mi propio cuerpo. La diferencia es que ya no lo achaco al sol: ahora lo achaco a la seguridad.

Cuando tienes ciertas edades, el verano puede ser el único momento del año en el que no te ves forzada a acudir a ciertos entornos hostiles. Los hay en todas partes, por supuesto, pues la gente sigue pululando a tu alrededor y soltándote los lásers de la mirada gordófoba (o de la mirada de la violencia estética en general, esa que nos condena a tener que llegar a ser de una manera concreta para poder ser felices y estar realizadas), pero la consciencia que tenemos de ello es mucho menor porque no nos vemos inmersas en un ecosistema en el que somos esto y esto y esto. Podemos escoger, ir relajándonos, construir nuestros propios espacios.

Pesa más nuestro ojo ante el espejo, por fin lejos de las condiciones que lo hacen estudiarse por pura supervivencia: la mayoría de las veces que he querido adelgazar en todo el tiempo que llevo siendo gorda (desde que nací, btw), ha sido para que no se metieran más conmigo. Con cinco años o así supe que sabía que era gorda (aunque lo soy desde que nací, btw) porque me quedé observando a una niña con un cuerpo distinto al mío y me pregunté cómo sería ser ella, y en realidad lo que me pregunté fue: ¿cómo será no ser distinta?

Yo no soy distinta a nada, yo soy yo y los veranos que me he vuelto guapa he sido capaz de estudiarme sin el sendero de la mirada violentadora y me he visto de verdad y el único lenguaje al que he podido traducir esa sensación extrañísima (estar en paz, no buscarme en una yo hipotética que vivirá por mí cuando le toque: sentir que merezco la vida en cualquier momento y, sobre todo, que por qué no iba a hacerlo) ha sido el de la belleza: mami, ¿tú no crees que ya lo conseguí más o menos?

Lo que pienso ahora, experta expertísima porque ahora puedo escoger más o menos qué espacios son importantes para mí, es que, si nos dejan en paz, somos capaces de ir desmontando un poco la arquitectura de violencia y autovigilancia que construyen en nosotras. Vivir fresquitas como polos es posible y en verano lo supimos siempre, siempre, siempre.