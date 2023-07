Los otros veredictos del 23J

Han sucedido tantas cosas desde las últimas elecciones generales, en 2019, que es necesario que nos volvamos a contar. Se ha convertido en un lugar común repetir como una retahíla lo acontecido en esta legislatura (la pandemia y una guerra en Europa como grandes hitos), pero esta fatiga que nos da hablar de lo que sucedió anteayer en estos tiempos tan instantáneos no debería impedirnos tomar cierta distancia. La pandemia y la guerra en Ucrania son acontecimientos de envergadura histórica, pero un peldaño por debajo ha habido otros que también han sido importantes: el primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia; la entrada en el Ejecutivo de la izquierda surgida del 15M; la introducción en la conversación política en España de debates muy presentes en otras democracias como la autodeterminación de género y la brecha generacional del feminismo; la entrada de la extrema derecha en las instituciones; la consolidación de la redefinición del mapa político en Catalunya.

Las elecciones del 23J, más allá de responder a las preguntas obvias de quién ganará y cómo gobernará, arrojarán luz respecto a la postura del electorado en otros asuntos.

1. Las notas de la acción de Gobierno. El concepto sanchismo ha ocultado la que debería ser la primera conclusión de toda elección: el balance de la gestión del Gobierno. Es un lugar común que el PSOE no ha sabido sacar rédito de su gestión durante estos años duros, tan alejada en lo ideológico y en lo concreto de la gestión de la crisis de hace una década del Gobierno de Rajoy (con otra UE, conviene no olvidarlo). Aun así: si una gestión supuestamente buena pesa tan poco en los mensajes, la campaña y el electorado, igual habría que moderar los parabienes a la hora de repartir notas. Veremos.

2. Juicio al Gobierno de coalición. Las notas no se reparten solo en las carpetas económicas. El ruido del Gobierno de coalición ha contribuido de forma decisiva a que al Ejecutivo le haya costado tanto comunicar sus logros. Unidas Podemos recibió un duro varapalo en las elecciones municipales y autonómicas, tan duro que apenas concurre el 23 de julio. Habrá muchos análisis y explicaciones del resultado electoral, pero la lectura en términos de balance del Gobierno de coalición no debería obviarse. No solo en antisanchismo lastra a los partidos de la coalición.

3. Voto femenino y brechas. Será muy interesante analizar los días posteriores a las elecciones el comportamiento de voto de diferentes colectivos y territorios. El análisis del voto de las mujeres servirá para entender la postura mayoritaria ante la ofensiva contra las políticas de Igualdad de la extrema derecha (asociados con el PP en algunas comunidades y ayuntamientos) y la correlación de fuerzas en las divisiones que han aflorado en el feminismo a cuenta de la autodeterminación de género. La distribución de voto entre los jóvenes y la tercera edad ayudará a entender el efecto electoral de la brecha generacional que se ve en las cifras del desempleo o el gasto en pensiones. Y el voto por territorios marcará otro retrato de España: los focos se pondrán en Catalunya y Euskadi, pero por ejemplo será muy importante analizar cómo votará la España vaciada.

4. El ciclo del PSC. Todo parece indicar que el PSC será uno de los triunfadores del 23J y que Catalunya será un granero de votos socialista. De confirmarse las encuestas, el PSC encadenará un ciclo electoral de tres elecciones consecutivas con grandes resultados: las autonómicas de 2021, las municipales del pasado mayo y estas generales. El rendimiento electoral del partido que dirige Salvador Illa ejemplifica la transformación del mapa político catalán desde otoño de 2017 hasta hoy. Desde el punto de vista independentista, el duelo entre ERC-Junts marcará un veredicto sobre dos estrategias muy diferentes: la negociadora con un bloque de izquierdas en el Congreso o la frentista. Ante la perspectiva de un Gobierno PP-Vox muy escorado a la derecha, resultará interesante comprobar qué considera Catalunya como voto útil y también el peso de PP y Vox en el electorado catalán.

Hay, no obstante, un tema sobre el cual el 23J no nos sacará de dudas: la postura del electorado sobre la emergencia climática. En plena ola de calor con temperaturas récord, el asunto no ha aparecido tanto como se merece en la conversación electoral.