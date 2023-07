Enigma en el origen

Lo que impulsa a conocer por qué son las cosas como son y no de otro modo marca el punto de partida de la curiosidad humana. Y la curiosidad humana parece ilimitada. Hay cosas que uno quiere saber por puro saber y otras que quiere saber para pragmáticamente hacer. En una reciente entrevista publicada en un diario nacional, un entrevistado manifestaba el estrés que le ocasionaba haber descubierto que su padre social no se correspondía con su padre biológico. Como curiosidad lateral y según las estadísticas más rigurosas, aproximadamente el 2% de los hijos nacidos en el matrimonio no son hijos propios, sino de otro padre. Otras estadísticas establecen la ratio en el 7%. El caso es que esa epifanía, al entrevistado, le produjo una conmoción y subsiguientemente un marco psíquico que le provocaba angustia, insomnio y ciertamente confesó sufrir trastorno de identidad. No lograba desembarazarse de la sensación de vacío, por saberse hijo de un padre indeterminado y la verificación de un padre falsamente padre. Hasta el «descubrimiento» su personalidad gozaba de fundada y segura estabilidad, que habría de esfumarse seguidamente. No nos referimos, por supuesto, a los casos donde se buscan a los padres por razones de otra naturaleza, nos referimos a la naturaleza del fenómeno que describimos con anterioridad. Evitaré referirme, por infame, al desprecio cuando no la inculpación hacia los padres masculinos que manifiesta la grey política consensual, no por algún motivo especial, sino porque la orientación de esta reflexión pretende otro alcance. Dejando a un lado estos casos, ¿qué cambia –me pregunto– en un sujeto, desde el punto de vista biológico, la revelación de que el origen de su vida no es el que había creído saber, ¿qué es lo que ocasiona los nada desdeñables y significativos efectos en la personalidad humana, al punto de afectar la vida psíquica y mental de una persona? ¿Por qué llega a perturbar de esa manera a la mente? ¿Por qué haber nacido de una madre o de un padre, que en ningún caso puede elegirse, sino que viene determinado por mil vicisitudes, entre ellas el puro azar reproductivo genera tal grado de perturbación? Más si cabe cuando parece contradecir el propio dictado de la evolución. Biológicamente la reproducción, habíamos entendido, es la transmisión de genes para la supervivencia y perduración de una especie. Siguiendo el modelo evolutivo, no debería ocasionar ninguna perturbación si se trata de un puro transmitir genes para la prosecución de la especie. Asegurada la trasmisión de la carga genética por los progenitores, aun si se tratase de un padre social o natural, por qué iba a ocasionar trastornos relevantes, si justamente la transmisión de genes se ha efectuado eficazmente y además cuenta con el entorno familiar dotado de los medios necesarios para su desarrollo psicosocial. ¿Qué esconde el origen? ¿Por qué siendo seres biológicos, originados de la materia inerte, y habiendo tenido cubiertas las necesidades que se requieren, el sujeto parece demandar algo que se nos antoja que está más allá de la biología? ¿O acaso la misma biología está programada para algo más allá de la propia biología que todavía esconde? Obviamente, investigar el origen verdadero no concierne a las necesidades biológicas básicas, si es lícito expresarlo así, residenciadas en lo puro biológico y de la evolución por selección natural. ¿Está enlazado el ser humano en el mundo de la vida con su origen a pesar de las distancias de modo que cuando una parte se modifica, modifica la otra? Algo así como el enlace entre dos partículas que, cambiando el estado de una, cambia también el estado de su par. Porque, ¿qué funcionalidad biológica aporta la certificación de un padre o madre de un origen verdadero y qué le niega a la de uno por desvelar? ¿Requiere la biología humana algo más allá de lo ya existente en ella misma como parte de una estrategia que permanece velada? Con todo, y, por otro lado, nada se sabe del origen de la vida. Saber se sabe poco respecto al origen y, por sobre de todo, la importancia de su conocimiento para la vida misma. La inestabilidad que causa este escenario respecto al origen en los seres humanos cuando saben que sus padres no son sus padres biológicos nos lleva a preguntarnos, visto el desarrollo tecnológico de los medios de reproducción no convencionales, respecto a las perturbaciones y alteraciones provocadas a los individuos. ¿Qué ocurrirá cuando lleguen al mundo niños formados en una placenta artificial? BCNatal –clínica de salud reproductiva– ha creado una placenta artificial que reproduce las condiciones de una placenta natural. Cuando los seres humanos formados en ellas vean la luz y descubran, forzadamente o no, que se han creado en una placenta artificial, ¿se sentirán disturbados mentalmente? ¿Cómo afectará a la psique del futuro niño, producto del artificio biomédico, cuando descubra que se formó en una placenta y que su origen es el de un embrión sintético y ellos, su madre y su padre, no han existido como tales? ¿Qué argumentará ante sus compañeros del cole cuando le pregunten por sus padres? ¿Aceptará su «genealogía»? Y finalmente, ¿se convertirá la reproducción asistida futura en el problema difícil de la procreación o se normalizará?