Pura ambrosía

Puestos a imaginar, lo admito, se pueden imaginar objetos y sujetos más gratos, pero imaginen ustedes, háganme el favor por tres minutos, a un empresario de peso, fáctica y metafóricamente, con importantes intereses en uno de los principales municipios de Canarias. En algunos casos esos intereses están atascados por alguna indescifrable razón administrativa, en otros necesitan el impulso de otros inversores que no lo ven del todo claro sin una gran comprensión política, quizás haya un gran proyecto por ahí o una venta segura por allá. Imaginen que ese empresario, tanto en un pasado lejano como cercano, estaba convencido de que regar dinero en las campañas electorales era una señal de gentil astucia y un prolegómeno a feraces entendimientos, ganara o gobernara quien lo hiciera al final. Pero en estas últimas elecciones locales el potentado –que ciertamente conoció mejores días– encontró una oportunidad que le pareció singularmente atractiva: contribuir muy generosamente a la campaña de un partido de ultraderecha de cuyo nombre no quiero acordarme. Entiéndase bien: este empresario imaginario no es un facha, y lo suyo, simplemente, son solo negocios, y un grupo municipal en el bolsillo, cuando se lleva como una discreta navajita plateada, es un instrumento valioso a la hora de negociar cualquier cosa. Y tiene suerte porque, en efecto, sus patrocinados consiguieron grupo propio y todo.

Sin embargo, el resultado de las elecciones no resulta plenamente satisfactorio. Sobre todo porque el partido que las ha ganado (aunque por supuesto sin llegar a la mayoría absoluta) se empecina en no negociar una mayoría sólida, mitad por relajada gandulería, mitad por arrogante necedad. Y el empresario de ficción necesita mayorías por la que sus intereses, arribas citados, circulen fluidamente, sin excusas ni esclusas. Y desde el primer momento se pone a trabajar. Obviamente descarta a la rojambre. Son dos grupos chiquititos. Uno pondría problemas, pero terminaría cediendo, porque mientras gobierne la izquierda, aunque sea una izquierda torpe y corrupta, no ha pasado nada grave. Pero el otro no. El otro grupito vive, precisamente, de dejarse crecer el pelo y la indignación. En cambio los del PP, a cambio de casi nada, es decir, de lo mismo que se les ofreció el mandato pasado, estarían dispuestos a entrar en la jugada, porque al PP –descubre un poco asombrado pero feliz el empresario imaginario– le molestan menos que gobiernen los socialistas que lo hagan con Coalición Canaria, que es el otro partido en liza.

Así que el empresario que estamos fabulando aquí –y que ustedes comprenderán que no puede existir– termina rápidamente adquiriendo una convicción: es perfectamente posible crear una alianza política que garantice la anhelada estabilidad y que no llegue a reconocerse jamás por sus protagonistas. Una alianza invisible, una alianza jamás declarada, una alianza que no se explicita ni convalida por ningún pacto público que incluya –qué tontería– un programa de gobierno. Una alianza –si me permiten la broma– casi tan ficticia como el empresario. Gobernarían en ese municipio los socialistas, pero cuando lo necesitaran –solo cuando lo necesitaran– y en especial con ocasión de la aprobación de los presupuestos, contarían con el apoyo de los conservadores y la oportuna abstención de los ultraderechistas, particularmente solícitos con su benefactor. Desde mediados del mes de junio –otro mes más o menos imaginario– el imaginario empresario se dedica a coser esta delicada pieza de encaje, con infinita paciencia, entre sus manos enormes y gordezuelas, para gran satisfacción propia y creciente complacencia de sus amigos inversores. Como demuestran las votaciones en el pleno del ayuntamiento puramente fantasioso al que me refiero, le quedan dos puntadas en restaurantes próximos a la Alcaldía y a un hospital y el trabajo ya estará hecho. Y nadie sabrá nada de la obra de arte forjada por su talento, su denuedo, su insistencia. Qué exquisito éxito. A veces la modestia sabe convertirse en pura ambrosía.