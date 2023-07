Nacida para hablar mal

Niña aburrida que te mueres en la casa de la abuela. Mientras tanto, los mayores sorbiendo y sorbiendo cortados y hablando adrede de todas las cosas, o al menos eso le parece a la niña, de las que ella no entiende para que no pueda enterarse de sus conversaciones y se sienta más excluida todavía por ser la niña. Y ella ¿ah, eso es lo que quieren?, pues ahora me pongo a escucharles hasta que ya no pueda más y se fastidian y punto.

Niña entretenida por fin al ponerse a juronear la vida de Pepita sin sentir interés ninguno por la vida de Pepita. Niña utilizando las voces de los mayores como si fueran una música sonando por sus cascos (que no te vistas que no vas que no me vengas a buscar = bsbsbsbs marido bsbsbsbsbsbs barrigoncio absoluto bsbsbsbsbsbs pelos en las patas bsbsbsbsbsbsbsbsbs la casa más sucia que la de aquella incluso y todo) y fijándose, en vez de en la percusión y las subidas y bajadas de los tonos de las coristas, en sus silencios y sus pausas, en sus órdenes de frases dislocados parecidos a cuando ella se empieza a hacer una trenza y se confunde con la colocación de los mechones, en sus expresiones preferidas y sus significados todo el rato cambiantes.

Niña viendo el lenguaje como un juego: si imito esto y esto y esto, puedo imitar la forma de hablar de mi abuela. Y no solo explicar cómo habla mi abuela, sino también explicar la sensación que me transmite mi abuela y lo que se mete por debajo de las palabras y lo dice todo aunque parezca que las que lo dicen son ellas. Un calco de lo que los demás son de verdad (sabido solo juroneando a escondidas) y su valor incalculable porque va más allá de lo que los demás quieren enseñarnos (sabido solo escuchando a la cara) y, por ir más allá de ello, de verdad ya por fin se les parece.

Niña repitiendo esto para siempre. Hallando un tesoro que tiempo después se le convierte en escritura: adolescente, comprende que para hablar de algo no hay que hablar de ese algo. Hay que hablar desde ese algo. Para hablar de las personas, hay que hablar desde ellas:

Con sus voces desviadas que cuentan la sensación que son y son más verdad que el discurso.

La escritura es algo controlado y perfecto que debe volverse descontrolado e imperfecto para ser de verdad controlado y perfecto. Adolescente creciendo, fascinándose por las texturas de su propio acento y aventurándose a, ya que no habla como los demás (ya que nadie habla como los demás), utilizar en el texto lo que en la boca tiene sentido, tanto, y genera capas, tantas, hasta que las conversaciones son lasañas y chascárselas, una atención hacia lo que se cuenta pero también hacia los colores con los que se cuenta. En el amor, un error del discurso es un idioma que quiere aprenderse y repasarse de por vida aunque ya se sepa.

En escribir sobre lo humano, un error del discurso propio es una ventanita por la que puede mirarse ese idioma que una sin querer se inventa para sí misma y de por vida se va llenando de todo lo que va viviendo. Es la pisada que contiene todo lo que antes se dijo y se oyó.

Y queremos frases múltiples.

Imágenes que conmuevan y nos hagan apretarnos los brazos.

Besos calcados en las hojas.

Enviciaderas.

Tenemos el error (todos mis familiares hablan diferente ahora puedo reconocerlos por el tonito que ponen ese cuando se explican tal y cual cosa ahora puedo saber un poco como piensan y si nunca se equivocaran todos los dirían todo igual_chiquita bastada adiós mi juego entonces fos) y lo rechazamos por ¿qué?

Yo (niña, adolescente, joven adulta escondida aquí) admito que nací para hablar mal. Por varias cosas: me interesa la vida con todo lo que es, no solo con lo que debería ser, y escuchar es no poder anticipar en absoluto lo que vas a oír. Hablo un dialecto precioso que desordena las frases y enfatiza y acorta y alarga y usa ritmos imposibles y cantantes y le doy la importancia que merece: toda. Intento mirar hacia las cosas que realmente me interesan y resulta que las cosas que realmente me interesan requieren de otro lenguaje: no caben en la formalidad, en lo sintético. No soy (les niñes jurones no somos) quien se suponía que tenía que escribir, así que podré escribir de otras formas. Y sobre todo,

Aprendí del lenguaje un juego y mi poder es ejercerlo, y bien es solo en un sentido y mal es en todos los demás. O: bien es que quienes no te importan te hayan dado el visto bueno y mal es que quienes te importan te vayan a entender de verdad. Bien es lo que me exigieron que hiciera, y mal es lo que no sabían que podía hacer.