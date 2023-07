Escenario incierto

El ganador de las elecciones del domingo pasado, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su deseo de acudir a la investidura, con unos números que no salen excepto en el caso de que consiga la abstención del PSOE, que no parece estar dispuesto a hacerlo. Igual ha hecho el líder socialista, Pedro Sánchez, que cuenta sobre el papel con una posibilidad aritmética de alcanzar la Moncloa con apoyos parecidos a los que obtuvo en 2019.

El reto de Sánchez es ahora el de transformar la aritmética en política, pactando su investidura con los independentistas catalanes y vascos. Para ello es conocedor de que la ecuación se le ha complicado por la necesidad de contar con el apoyo, y ya no solo la abstención tras el escrutinio del voto exterior, de Junts per Catalunya, el partido liderado desde Waterloo por Carles Puigdemont.

Si Feijóo no suma y no se puede reeditar otro Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos (ahora Sumar), apoyado por los partidos independentistas, y con un cada vez más influyente escaño de CC en el Congreso de los Diputados, solo queda el bloqueo y la repetición de las elecciones. Ninguna de las alternativas asegura la estabilidad que el país necesita, pero el bloqueo es el peor de los males.

La repetición electoral debilitaría la credibilidad de nuestras instituciones y la presidencia española de la Unión Europea. España no puede soportar un bucle de elecciones como el que han vivido otros países de mayor solera democrática. Si el PSOE mantiene el veto a Feijóo, la constitución de un Gobierno de coalición entre el PSOE y el resto de la izquierda aparece pues como la solución viable para salir del impás, si Sánchez consigue el apoyo parlamentario de independentistas vascos y catalanes en condiciones que una mayoría del electorado pueda entender.

Ante esta hipótesis, conviene precisar que la voluntad de gobernar de un partido que no ha ganado las elecciones es también legítima. Sin embargo, la legitimidad no basta para justificar el intento y aún menos para concluirlo. Pedro Sánchez tiene derecho a explorar todas las posibilidades, pero debe tener en cuenta el resultado de unas elecciones que han reforzado la presencia de las fuerzas constitucionalistas en las dos cámaras, con mayoría absoluta del PP en el Senado.

Por otra parte, los líderes independentistas catalanes no pueden obviar que han perdido más de 700.000 votos. Al saberse imprescindible, Puigdemont vive horas de euforia, pero él tampoco puede olvidar que Junts ha sido la quinta fuerza de Cataluña en número de votos, y que el castigo podría ser aún mayor de facilitar el acceso de la derecha al poder. Ni Sánchez, ni Puigdemont, ni Junqueras pueden obviar que la ultraderecha está a un tris de formar parte del Gobierno de España y que ya comienza contar con un poder territorial que nunca tuvo.

En ningún caso está recogido en qué condiciones el Rey tiene que elegir entre un candidato u otro para intentar la investidura, lo que podría situar al monarca en una situación cuanto menos incómoda. Aunque no es equiparable, Felipe VI ya vivió un momento complejo en 2016, cuando conminó al entonces presidente en funciones, Mariano Rajoy, a intentar la investidura tras las elecciones de diciembre de 2020 y éste, en un hecho inaudito, rehusó cumplir la encomienda. Ahora puede suceder al revés, que dos candidatos le pongan en el brete de tener que escoger entre uno de ellos, a no ser que Feijóo opte por acelerarlo y Sánchez prefiera esperar a que fracase.

La incapacidad de mantener un mínimo hilo de comunicación y de alcanzar consensos básicos entre los dos principales partidos políticos españoles es un problema que viene de lejos y que afecta a la institucionalidad del Estado. La desconfianza que se ha instalado en las relaciones entre PSOE y PP redunda negativamente en el normal funcionamiento de las instituciones, que no deberían verse alteradas de forma significativa por la saludable alternancia en el Gobierno.

Todo ello, agravado por el hecho de que, por tercera vez en apenas ocho años, España podría verse abocada a una repetición electoral.

Y es por ello que sería conveniente no seguir poniendo a prueba las costuras del Estado, ahora por la batalla de la investidura. Al Rey debe proponerse como candidato aquel que disponga de apoyos suficientes en el Congreso para alcanzar la Presidencia. No habría que recordarlo, pero el sistema político español no es presidencialista, sino de representación, lo que significa que los ciudadanos no eligen al presidente, votan diputados que, a su vez, designan a quien ocupará la Moncloa.

No es momento de frivolidades ni de maximalismos. Es la hora de un acuerdo de mínimos, en una u otra fórmula, que le permita a España salir del atolladero, que resulte positivo para los ciudadanos de España y de Canarias y que abra un camino de diálogo sea entre los grandes partidos o sea con los que representan su diversidad identitaria, cultural y lingüística.