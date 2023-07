Un día de hace diez años, el calzado de uno de los componentes del grupo Los Gofiones llamó mi atención. Recuerdo que eran unos botines elegantes marrones con cordones del mismo color. Alguien quiso corregir mi curiosidad e ignorancia relativa a la actividad comercial de este tipo de calzado y me contó que aquellos zapatos, botines y medios botines, los compraban en la Fábrica de Calzado de Agaete, cuya actividad los mayores sabían algo, poca cosa, y de la fábrica, apenas nada. Como quiera que sea, el rum rum de mi curiosidad por la fábrica lejos de desinflarse se infló más sí cabe pero yo estaba en plena actividad profesional y tuve que esperar unos años para meterme en una historia que siempre me pareció atractiva. Por entonces los vecinos de Agaete apenas sabían nada de la importante fábrica de zapatos que tuvo el pueblo. Al llegar a la villa, en la primera tienda que entramos el fotógrafo y yo, nos sonrió la suerte. Preguntamos a la vecindad por los propietarios de la fábrica o de los solares que ocupaba la fábrica. Resultó que en esa tienda vivía por entonces una señora de unos ochenta años, que me instó a que esperara. Resultó que la señora lo sabía todo; ella y sus hermanas habían trabajado en la fábrica. Nos invitaron a conocer la casa familiar donde tomamos café y conocimos a los hijos del dueño, ya fallecido. La casa de los herederos era preciosa y muy acogedora, ubicada a unos 200 metros de la Iglesia. Salimos de allí con todos los datos necesarios para contar la historia de la fábrica de calzado de Agaete. Días después publiqué la historia en La Provincia y la olvidé hasta que hace un par de meses, una buena amiga, Josefa Molina, me habló del proyecto que ha implicado recuperar para la memoria colectiva esta fábrica de calzados.