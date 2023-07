Risco Caído y el sexo

La explicación del significado de Risco Caído y las Montañas Sagradas, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco, se planteó de manera formal mediante un exhaustivo expediente que fue resuelto en un tiempo récord de apenas ocho años. No obstante, algunos estudiosos, sobre todo de la vertiente lagunera, no dejan de admitir la duda y la existencia de ciertas apariencias de leyenda. Desde un principio, la narrativa sobre este asunto ha sido unidireccional, habiéndose planteado como un hecho que parece irrefutable.

En la llamada cueva número 6 del yacimiento original, la descripción del fenómeno se ha tratado de fundamentar de manera indiscutible, exponiendo cómo un rayo de luz ilumina una pared con múltiples triángulos púbicos grabados en bajo relieve. Es la lectura lineal del patriarcado que atraviesa las culturas de manera incuestionable: falo de luz (expresión masculina), y vulva o monte de Venus (expresión femenina). Así lo recogieron los periódicos hace varios años cuando, partiendo de una explicación cuasi coloquial, los técnicos dieron cuenta de su apertura ante la comitiva de autoridades y periodistas, en una lectura trasladada a la fe de los receptores en aquel momento. El fenómeno astronómico no ha dejado de cuestionarse por falta de contraste científico, e incluso, en las Jornadas sobre Risco Caído que durante ocho años se han celebrado en la Casa de Colón, algunos expertos y conocedores de nuestro patrimonio arqueológico llegaron a expresar sus dudas al respecto.

Sin embargo, aun pasado el tiempo, podemos apostillar que la relación sexual no siempre es hombre-mujer por lo que podríamos aventurar que el falo de luz pueda tener otra lectura en la que la homosexualidad esté presente. Son varios siglos de funcionamiento de aquel reloj astronómico, marcador de los solsticios con manifiestas evidencias sexuales, expresadas no sólo en el diseño de los triángulos púbicos sino en el paseo que durante varios meses hace el rayo de luz sobre los mismos. Y en la descripción que se realiza de aquella forma lumínica, se llega a aventurar que los perfiles son intencionadamente antropomorfos. Entre la realidad y su interpretación hay un amplio margen de terreno resbaladizo.

Podríamos considerar que la comunidad aborigen no sólo era adiestrada en la heterosexualidad, sino que también debían de haber existido bolsas de poblamiento que ejercían la homosexualidad. Pero este posible fenómeno nunca se ha tenido en cuenta en las investigaciones arqueológicas. En ninguna exploración sobre el poblamiento indígena de Canarias, se ha constatado esta dualidad conductual que es normal. La metodología para sacar conclusiones sobre esta línea de investigación puede resultar dificultosa, aunque no lo ha sido para explorar las dentaduras y constatar la ingesta de cereales a partir de restos de comida existentes en los intersticios de las piezas dentarias. En la relación corporal que nos ha llegado a través de las momias y su colocación en los tablones funerarios, se podría admitir un análisis de esta doble conducta. No hemos de obviar que nuestra cultura europeísta está fundamentada en estratos de las culturas griega y romana, que admitían la homosexualidad, y su ejercicio se realizaba sin dogmatismos. Aunque los actos homosexuales eran comúnmente aceptados en el ámbito de lo privado, existía cierta hipocresía ya que la opinión pública grecorromana generalmente censuraba las expresiones públicas de homosexualidad. Por ejemplo, la relación del emperador Adriano con el joven Antínoo fue duramente criticada.

Con la llegada del cristianismo al poder, cualquier expresión de amor homosexual se convirtió en tabú y se proscribió su práctica. A fines del siglo IV, el emperador Teodosio proclamó una ley, prohibiendo definitivamente todas las relaciones sexuales de las personas del mismo sexo, castigándolas incluso con la pena de muerte, aunque hay pruebas expresadas en esculturas de que en la era cristiana la homosexualidad era aceptada por parte de la población aun estando oficialmente perseguida.

En la narrativa sobre Risco Caído se expresa la existencia unidireccional de esta simbología, llevando a corroborar de manera persistente la práctica heterosexual, similar a las supuestas acciones que se realizan en la Cueva de los Candiles. Las lecturas arqueológicas, cuando se carece de evidencias concretas, siempre están sometidas a la duda. Esperemos a que las investigaciones de futuro precisen estos fenómenos simbólicos.