Más contenedores

Querido amigo, sigue pasando el tiempo y parece que el cacareado quinto contenedor no termina de llegar, a pesar de que estaba previsto que más de mil de esos depósitos de color marrón estuvieran en esta época ya repartidos por toda la ciudad.

Seguramente estarán esperando a llegar a un acuerdo con la nueva contrata privada que parece se va a hacer cargo del servicio, pero, mucho me temo que el marrón que vamos a tener es el precio que tendremos que pagarles a esos señores por el servicio.

Los resultados que hemos visto en Valsequillo o en Agaete, no parece que puedan ser un antecedente válido para esta ciudad, que es mucho más grande y compleja y con una población que en muchos casos no se integra a nuestra forma de vida.

Los contenedores de Las Palmas de Gran Canaria son focos de suciedad y mal olor, y no porque los habitantes locales sean particularmente sucios, sino porque hay una población flotante que se dedica a rebuscar entre los residuos buscando comida, para luego ir esparciendo los escombros alrededor. Es terrible que lo hagan porque estén pasando hambre, pero los contenedores deben ser inaccesibles una vez depositadas las bolsas.

No se trata de un problema humanitario, porque tampoco es humano que coman de la basura, pero es más humano potenciar los comedores sociales.

Tampoco creo que la solución sea añadir contenedores, porque necesitaríamos muchos para que fueran suficientes. Y me pregunto, por ejemplo, en que contenedor deberíamos tirar un caldero o una sartén quemada, un fluorescente fundido o una lámpara led, los trozos de cristal de la ventana que rompió tu nieto con la pelota y la pelota desinflada. En contenedor en el que debemos tirar el aceite quemado de los churros o un spray matamoscas vacío…

Tampoco Carmensa, la joven peluquera del barrio, sabe en qué contenedor tirar el mogollón de pelos que acumula cada día en el suelo de su peluquería.

No, no es tan fácil deshacerse de todo lo que nos sobra cada día, señores del Ayuntamiento, así que, antes de cobrarnos por retirar la basura, deberían primero solucionar esos problemas y no hacernos aguantar la contaminación que sufrimos por la suciedad mientras estamos pagando para que la ciudad esté limpia.

La recogida de basura y la limpieza de la ciudad son meros simulacros que solo sirven para sacarle dinero al contribuyente.

Me parece lamentable que un pequeño empresario que tiene una cafetería, además de pagar el recibo anual de la basura, tenga que comprarse un contenedor, rotularlo a su nombre y pagarle un alquiler al ayuntamiento por tenerlo en la calle.

Si a eso le sumas el recibo de la luz, el agua y el coste del personal, tomarse un cortado en cualquier bareto puede ser un lujo impagable.

Claro que necesitamos contenedores, pero que no sean como los políticos, porque no es cuestión de cantidad sino de utilidad…

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.