Los amigos de la pirámide de Pascal

Ahora que los alemanes han descubierto, por fin, las bondades de la siesta, me apresto a salir de ella para enfrentar las palabras de dos de los personajes de la política española que más se merecen una viñeta de Ibáñez, aunque este último ya no esté entre nosotros. Qué pena, sobre todo, por el dibujante, un genio en lo suyo, si bien el par de individuos al que hago referencia también lo son a su manera. El primero en asomar la cabeza es el Zapatero de las declaraciones psicodélicas, magnífico ejemplo de cómo el ser humano, por más que lo intente, jamás logra evadirse de su naturaleza. Una naturaleza peculiar, por cierto. Como ya se sabe, para mí Zapatero, y a él he dedicado ya varias columnas, representa un tipo de hombre público, lo que se dice un político que, en otro país, quizás en un universo paralelo, sería mejor entendido. Pero, en esta España nuestra, en una nación entregada al chascarrillo y la ocurrencia ingeniosa, un ser que habla del infinito sin ser filósofo, que habla de la libertad sin defenderla y que somete al oyente al espectáculo de la viva encarnación de la estulticia no tiene lugar, salvo para destinarlo al extranjero, donde sin acabar de comprenderlo del todo, sí que le ríen las gracias. Allá, por la Venezuela de Maduro, hasta le llaman príncipe, como aquí a los niños y a los descerebrados. Qué se le va a hacer.

No sé si Blaise Pascal, el famoso matemático y autor del triángulo o pirámide que lleva su nombre, se removió en la tumba al escuchar el eco de las palabras arreboladas del leonés de Valladolid. «El infinito es el infinito», dijo en inspirado trance ante un aforo sorprendido por la vena onírica del expresidente. Ya tiene su guasa que un redomado relativista se ponga a predicar sobre el absoluto, acerca de la insondable realidad de la infinitud, pero, con todo, hay un punto de encuentro entre el celebrado algoritmo pascaliano y este otro mecanismo de Zapatero para generar disparates hasta, precisamente, alcanzar el infinito. En el francés, una simple secuencia de números, sumados entre sí, produce una estructura triangular cuya base se amplía siguiendo una fórmula igual de sencilla, mientras que, en el señor del «buen talante», cada nueva declaración, sumada a la anterior, y sometida a los oportunos coeficientes binomiales, resplandece como la perfecta demostración matemática de que la estupidez humana no tiene límites. Y hablando de la ausencia de límites, surge un segundo engendro, particular tributo hispano al cretinismo político. Escribió Monedero que la torva derecha social pretende «regresarnos a misa a hostias», en un artículo sobre un río, un puente y los miedos que le sobrecogen al pobre hombre. Otro amigo, como se ve, de la pirámide de Pascal, a la que, de algún modo, rinde homenaje con esta columna publicada por El País, fechada el pasado martes, 18 de julio. Si me lo permiten, hago un expreso llamamiento a los compañeros de docencia, en el área de las Matemáticas, para que, en lo sucesivo, y ahora que está de moda explicar los conceptos más abstrusos por medio del juego, empleen las ocurrencias de Zapatero y Monedero con el fin de visualizar las complejas formulaciones de las Ciencias Exactas.