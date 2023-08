Regalar música

Las decisiones importantes las ventilamos en un plis plas. Pero ojo, las que para cada uno de nosotros lo son o creemos que lo son. Ahí está la clave. Creo que agosto y sus calores se prestan a levantar el pie del acelerador y, entre baños y risas, agarrar la vida y vivirla sin piedad. La música es muy importante en mi vida y en la de mis amigos.

Hace unos años alguien propuso hacer felices a nuestros mayores, es decir, a nosotros mismos, que ya somos mayorcitos. En casa tengo cinco guitarras, unas para la parranda y otras para garantizar que la música no pare. Hace unos meses la familia me regaló una Yamaha impecable que está a punto de subir al escenario. Deseando estoy que Juan Santana, ex Sabandeño, le dé el visto bueno. Yo y mil amigos más tenemos a Juan como el mejor tocador de las islas. Verlo tocar es un espectáculo. Si tienen oportunidad no dejen de escucharlo, háganme caso. Cuando los Ayala presentamos el libro ‘La secta del kárate’, Juan nos hizo un regalo. Llegó al acto empuñando su guitarra para desgranar un repertorio único. Una noche mágica que no olvidaremos jamás. En ese ambiente de gente amante de la música, alguien comentó que no estaría mal visitar residencias de mayores e invitar a los residentes a escuchar y a cantar. Casi por arte de magia formamos un grupito y lo que nació sin orden, ya está ordenado. No sabía que entre mis amigos algunos dedicaban un par de horas a la semana a dedicarle la vida a quienes nos la han dado. Y en eso estamos. Hay que matizar cosas como que, por ejemplo, deben ser los responsables de esos centros los que tienen que invitarnos a pasar un ratito de música para que sean los mayores los que canten las canciones de su vida. Nosotros les ayudaremos a recordarlas.