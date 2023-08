Yolanda y la historia de España

La blanca paloma tiene ya su cortejo. Es un conjunto de minorías, cubiertas de un traje con diversos retales y colores, (donde predomina el rojo), unidos con herrumbrosos alfileres, siempre dispuestas a separarse según lo aconsejen los intereses propios. El grupo se autodenomina Sumar y Yolanda (la añorada y resucitada Isabel la Católica) es el sastre, la musa, su guía, su valedora. La paloma se renueva constantemente, se cambia de traje, plancha su ropa, y acude a la metamorfosis cuando le conviene. Así puede estar de Vicepresidenta Segunda en funciones del Gobierno, entre los 22 elegidos por el Máximo Sacerdote, Pedro Sánchez, asintiendo a las propuestas socialistas y al mismo tiempo criticando lo que ella misma ha aprobado. No conoce esa dulce palabra que se llama dimitir, que es la cruz con la que deben cargar los que hacen trampas con las cartas de la fidelidad. Le enloquece ver su imagen en los periódicos y la TV. Su curriculum es una ley cuyo producto es tan engañoso como su nombre: Trabajo Fijo Discontinuo (basado en la actividad del saltamonte), con la que ha llegado a desfigurar las verdaderas listas del paro. Intenta escapar de los crasos errores como es le ley del si es si del Gobierno, renegando de su padrino y el partido que la engendró: Pablo Iglesias y Podemos. Contra Irene Montero montó su guerra, a lo Brunhilda y Fredegunda que costó al Estado merovingio, sucesor del imperio romano, 40 años de guerra civil. Aquí lo que se juega es la supervivencia de Podemos. Su compañerismo con Irene Montero y Echenique lo enterró al convertirles en chivos expiatorios del si es si, en su vuelo al poder borrando su pasado traicionero, para lo cual se le ocurrió, aquello de «Para las elecciones de Julio hay que olvidar los cinco años pasados y mirar hacia los cuatro futuros». Yolanda sabe mucho de literatura clásica. Conoce la leyenda del río Lete, la náyade hija de la Discordia. El que bebe de las aguas del río, olvida su pasado. Ella, digna gallega, sabe que el río Limia (Orense) se ganó también el nombre de río del olvido. Realmente, no supo interpretar el pensamiento de Sieyes, cuando este quiso que la historia comenzara en 1789, con la Revolución francesa. No importa: La historia comienza con Yolanda. Quizá empezaba a confundirse al conocer a Babeuf, en su técnica de agitación y sublevación quien en su Manifiesto de la Igualdad dice que la Igualdad no fue mas que una bella y estéril ficción de la ley. Estaba pariendo el nacimiento del comunismo. ¿Seria estéril, también, el nuevo paso de Yolanda por la historia?

¿Querrá Yolanda que se olvide la Ley de la Memoria Histórica y Democrática a la que tanto jugo saca el Gobierno?. Dudo que Sánchez vuelva a dejar sin trabajo a su protegida Dolores Delgado. ¿Que nuevo puesto había que crear para volverla a ubicar? . Después de encallar las teorías de Montesquieu y Tocqueville, ¿que puede detener a Sánchez?. Los cínicos eslóganes diarios que salen de las abarrotadas oficinas de la Moncloa, elaborados por sus amiguetes y consejeros, con la obligación de ser repetidos por todos sus dominios, que recuerdan chistes de Gila. «El pacto de la vergüenza del PP y Vox». Y lo dicen los que han pactado con Bildu y ERC. «La derecha extrema y la extrema derecha». Sus 132 decretos leyes, la mayoría con efectos salidos de causas precipitadas, ignorantes, desoyendo las opiniones ajenas que recuerdan la docta ignorancia de Nicolás de Couso, son propias de un estado dictatorial. Las huelgas de la Justicia no interesan, mientras que la Ministra de la apaleada justicia se pasea por la Feria de Sevilla, miles de juicios quedan suspendidos. Para mas desdichas, su vicepresidenta segunda se encuentra involucrada en el caso Mediador, que han querido ocultar, entre esa oscura y pérfida bruma de corrupción, a la opinión pública. Resulta que Calviño, tan modosita, tan callada ella, dos ministras mas del gobierno y Secretarios de Estado, son miembros de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Política Pública (Filapp), esta fundación que debería actuar solo para Iberoamérica como su nombre indica, adjudicó tres contratos para Africa, a uno de los tres empresarios del caso Mediador, en condiciones tales que merecen, ahora mismo, la intervención de la Unión Europea. Calviño, que es la Presidenta de Filapp, fue interpelada por nuestra joya política Anita Oramas. Calviño dijo haberse enterado por los periódicos (entre ellos LA PROVINCIA) de este peligroso asunto que es la mentira siempre empleada por los que no quieren asumir sus responsabilidades. Luego se negó a contestar las preguntas de Oramas. Calviño completa con esto, el fallido tema que montó para que su esposo fuera Presidente del Patrimonio Nacional. Con toda esta miseria, queda mucho trabajo futuro para los historiadores. Todo lo anterior nos obligó a todos los españoles a votar el 23 de Julio, para acabar con tanta suciedad y tanta mentira, por el bien de esta Patria, queriendo que siga llamándose España sin menoscabar su indivisible e histórico territorio.