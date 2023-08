(Des)conectados

Estoy en esa edad en la que yo me creo aún joven, pero los jóvenes me ven mayor. La primera vez que me dijeron «señora» me sentí desconcertada. Pero ¿qué se creen?, me dije, mientras miraba mi reflejo en las ventanas de los coches y valoraba si debía usar más crema hidratante. La segunda vez que me llamaron así me dolió. Estaba claro, ya no quedaba ninguna duda, para la gente de veinte años era una señora. La tercera vez ya me lo esperaba, casi que de no haber sido así me hubiese molestado. Estaba en el supermercado e iba a salir con el carro hacia el ascensor y una pareja de apenas dieciocho años dijo: «Pase, señora», algo positivo tendré que sacar, si me caigo en medio de la calle tengo más probabilidades de que vengan a socorrer a la señora, me consolé. Pero no, ya les digo yo que no. El otro día iba caminando y vi a un grupo de adolescentes, entre dieciséis y diecisiete años, a un lado de la acera con sus móviles. Estaba a pocos metros de llegar a su altura cuando tropecé con una baldosa que no estaba alineada con las otras. Seguro que saben a qué tropiezo me refiero. A ese que te hace dar dos saltos hacia adelante mientras tu cerebro y tu aparato motor se coordinan para evitar que te dejes las paletas en el suelo.

Esos segundos, vividos desde dentro, son una angustia. ¿Me caeré o no me caeré? ¿Me va a doler? ¿Me romperé algo? Visto desde fuera tiene que ser como una especie de danza descoordinada con espasmos. Cuando logras recomponerte sin besar el piso, lo primero que una hace es erguirse y mirar a su alrededor. Espero que no me haya visto nadie, es el deseo que cruza tu mente como una estrella fugaz. En mi caso, yo ya había visto a un grupito de jóvenes, así que asumí que sería la anécdota burlona del resto de su día. Me recompuse, levanté la cabeza y los miré con el objetivo de sonreírles. Total, si se iban a reír a mi costa, por lo menos, vamos a reírnos todos. Pero mi sorpresa no fue descubrir los cuchicheos o las risitas contenidas. Mi sorpresa vino al ver que no se habían dado cuenta de lo sucedido porque todos estaban ensimismados mirando su móvil. Imaginen la escena: aproximadamente ocho adolescentes juntos, pero sin hablarse, sin conexión con lo que sucedía a su alrededor, atrapados por una minipantalla. Hubiese preferido que vieran mi tropiezo y que se rieran, es lo que hace la gente de su edad. Al menos así seguirían conectados al momento presente. Al aquí y al ahora. A los sonidos del entorno. A la brisa de verano. Me quedé espantada. Cuando hube llegado a su altura siguieron igual de (des)conectados. El otro día leí un artículo que hablaba sobre la «cognición encarnada» que significa que los movimientos y la postura de nuestro cuerpo pueden afectar a nuestro estado de ánimo y bienestar mental. Parece que la neurociencia ha demostrado que tener la cabeza inclinada hacia abajo, como la solemos tener al mirar el móvil, aumenta los pensamientos negativos e intrusivos y genera más sentimientos de ansiedad y tristeza. Vi tal vez en este hecho una explicación ante tanto descontento por parte de los jóvenes hacia la vida. Seguí investigando sobre el tema y estar encorvado no solo genera un mayor malestar, sino que afecta a la memoria y al procesamiento de la información. Pienso seguir estudiando sobre esto y compartir la información con los adolescentes con los que trabajo porque empiezo a temer que estamos ante un problema mucho mayor de lo que pensábamos.