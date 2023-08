Un hombre grita

Él ya está fuera de todo consenso. Por eso grita. Para ser más precisos, lo suyo no son gritos, sino aullidos que lanza por la mañana, por la tarde, por la noche conmocionando el centro cursi y narcoléptico de esta pequeña ciudad. A él ya no le queda absolutamente nadie. Por eso aúlla bajo el sol o la luna y la gente se contorsiona y cruza de acera, un niño se asusta, alguien lo insulta jocosamente desde el coche. A él le persiguen los olvidos, las sombras, los terrores indescifrables en los que se hunden sus ojos azules e inmóviles como un mar muerto. Ya casi no es un hombre, sino un alarido que se eleva al cielo como un himno de dolor. Lleva así meses. Continuará así hasta que el pavor acabe con él porque no le importa a absolutamente nadie.

Santa Cruz de Tenerife, mi ciudad a mi pesar, mi ciudad pesarosa, mi ciudad alígera como el olvido y pesada como unas almorranas, tiene una larga y triste tradición de locos, orates y estrafalarios callejeros. Nadie les presta la mínima atención. Los periodistas –por supuesto– tampoco. Pero, ¿qué otra cosa puedes esperar de una ciudad que no sabe ni quiere contarse a sí misma? Hace unos días volví a contemplar con una melancolía que no ha podido desprenderse del asco la placa conmemorativa dedicada a Lluís Companys justo frente al foso del castillo de Montjuïc donde fue asesinado por los franquistas. Y pensé lo mismo que hace treinta años. Ni una lápida conmemorativa recordando los asesinatos y torturas de cientos de tinerfeños en la ciudad con el mejor carnaval del mundo. No hay ni medio monolito siquiera para la memoria de quienes eran en 1936 el alcalde de Santa Cruz y el gobernador civil de la provincia: ambos fueron fusilados vilmente. Nada de nada. Pero, por favor, cuidado con retirar antes de tiempo el monumento de exaltación de Francisco Franco. Un monumento levantado casi 30 años después de acabada la Guerra Civil. Que no se mueva un puñetero centímetro por respeto irrestricto a quien nos masacró heroicamente y por la belleza indescriptible de ese mojón escultórico.

Sí, creo que existe en esta caricatura de ciudad –como en muchas otras– una relación profunda y patológica entre la desmemoria, el poder y la locura, con permiso de Michel Foucault. El poder consigue incluso que olvidemos que hemos olvidado. La locura se invisibiliza gracias a la desmemoria y el poder, como siempre, es quien crea el consenso básico para saber si se está cuerdo o se está loco, si se está fuera o se está dentro de la normalidad. El mismo Foucault comienza un célebre ensayo indicando que «algún día, quizás, ya no sabremos qué era la locura». Ocurrirá, tal vez, cuando el poder se transforme en otra estrategia de organizar la vida colectiva y ya no gobiernen ni desgobiernen más –por poner ejemplos cercanos– ni Bermúdez, ni Tarife, ni Patricia Hernández. «Las neurosis se colocarán entre las formas que son constitutivas (y no desviadas) de nuestra sociedad…y lo que nosotros designamos como externo podría llegar algún día a designarnos». No ha llegado ese momento. Es perfectamente posible que no llegue jamás. El hombre del grito continuará lanzando sus chillidos como saetas salivantes para perforar el cielo. Seguirá gritando porque no tiene ninguna otra forma de respirar. A veces llamarán a la policía que rara vez se presentará. Hace unos días otro loco –amante del silencio, como cualquier presidente de una asociación de vecinos– lo derribó de un puñetazo. Algunos clientes habituales de las terrazas callejeras le gritan para que no se acerque, manotean y patean en el suelo, como ahuyentado a una paloma. Y el hombre grito huye, paloma que se arrastra por la acera. ¿Cómo no reparan en que grita porque está aterrorizado y su pavor está fuera del alcance de toda esperanza, cómo no han descubierto que si aúlla como un lobo moribundo es porque quiere que alcanzar un grito que lo reviente de una vez y para siempre? Morir por un grito excepcional, justiciero, terminante. Solo entonces el silencio significará algo. Santa Cruz de Tenerife, 10 de agosto de 2023.