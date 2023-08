Oppenheimer y la maldad

Ese hombre que parecía una filigrana, de nombre Robert Oppenheimer, pasó a la historia como el que inventó la bomba que explotó sobre Hiroshima, puso en jaque, al fin, la guerra mundial que organizaron los nazis y luego fue juzgado aviesamente como traidor a la patria.

Así fue. Cuando la historia se ennegrecía más, para él, para los que le ayudaron, para Estados Unidos y para la historia, sobre el propio científico cayó otra guerra. Su país, es decir, su presidente, Truman, y los políticos que mandaron desde entonces en los parlamentos, además de los periodistas malvados que le hacían el coro a los diversos salvadores de la patria americana, decidieron hundirlo en el oprobio de la traición.

Lo acusaban de haber sido blando con lo que podía haber sido la prolongación de sus inventos nucleares, y en concreto se viró contra la puesta en marcha de la Bomba H, que hubiera sido, en ese momento, la expresión del enorme poder militar, y no sólo, de los Estados Unidos.

Él consideró que aquel artilugio tenía, entre otros instrumentos de enorme peligro para la vida de entonces, la muerte en las venas, y más muerte aun, todas las muertes. Si es verdad lo que dice la película Oppenheimer, que dirige Christopher Nolan y que recorre las pantallas del mundo, al término de la reunión en la que le iba a abrazar por el éxito sobre Hiroshima el presidente Truman invocó ese nuevo artilugio de matar. Y el científico le dijo, casi a media voz, pero con los ojos vidriados, que mejor no mencionaba, ni ponía en marcha eso, puesto que ya había habido bastante dolor sobre el mundo. En concreto, sobre Japón.

En la película no se dice, pero se dice, y se dijo, en todas partes: no hubo sólo muerte sobre Hiroshima, cuyo drama se evoca cada año, en Japón y en todo el mundo. Los lugares que rodean Los Álamos, donde hicieron sus ensayos Oppenheimer y los suyos, fueron mortalmente infectados por los efectos horrísonos del estruendo, y jamás se ha podido olvidar que el invento para acabar con la guerra no hizo otra cosa, además de terminar con el desastre, que prolongar el miedo mundial a estos aparatos implacables que Truman atesoraba para atemorizar al mundo.

Mientras ves la película las razones del escalofrío son múltiples, la verdad; la figura de Oppenheimer crece a medida que la disminuye el inmenso poder de Truman y otros adláteres, incluidos científicos, o paracientíficos, que se disfrazaron de moralistas patrióticos que dedicaron esfuerzos económicos y de todo tipo para convencer al público norteamericano de que aquel científico enclenque era un enemigo de la patria.

Como en muchos países, próximos o lejanos, de ahora mismo, en aquel entonces la campaña anticomunista norteamericana era un ensayo con todo contra todo aquello que viniera, o fuera rozado, por la presencia de los Stalin de la historia. Ya se conocen, porque lo han contado en los libros, y porque sigue siendo una herencia activa en el universo que ha mantenido la pereza mental que entonces anidó en Estados Unidos, que aquella persecución contra los comunistas era un abrevadero de barbarie.

Lo peor no era que el parlamento estadounidense comprara la mercancía; lo peor era que bajo el nombre de patria se amenazara a cualquiera, desde guionistas de cine a científicos como Oppenheimer, con las penas de destrucción del prestigio o del empleo en venganza contra sus presuntas complacencias con el Partido Comunista.

En España, por ejemplo, y en Argentina, y en Chile, y en Uruguay, y en Inglaterra, en todas partes, esa tentación ha durado y dura. Por ejemplo, en España, de donde les escribo, la palabra comunista sigue siendo un talismán oscuro, que ha perseguido a muchos de los que, sin serlo, son tachados de antipatriotas porque algunas vez rozaron, aunque fuera en la escuela, con las ideas de Lenin o de Marx, pongo por caso.

Todavía aquí, en la España del siglo XXI, decir que eres comunista (no lo soy, no lo fui nunca) o que alguien es comunista, es prepararle algún tipo de descrédito o de tumba. Ha durado tantos años esa tentación, la de acusar al que nunca lo fue de que lo era, que, como en el caso de Oppenheimer, que es un ejemplo mayor, y tan contradictorio… Duró al menos hasta que John Fitzgerald Kennedy y otros le aliviaron el luto o la culpa y Estados Unidos le restituyó algunos de los honores que había perdido… por ser comunista.

Pero vayamos al momento mismo en que, en la película, Truman lo echa de su despacho y le dice a los ujieres, entre ellos al vicepresidente de la República, que no le vuelvan a traer a «ese llorón» a su presencia. En ese momento el presidente de los Estados Unidos no utilizaba, aun, la razón, o sinrazón, del comunismo para considerar persona non grata en su Casa Blanca al hombre que parecía hasta entonces el héroe de Hiroshima. La acción atravesada de un científico, Strauss, que no le perdonó a Oppenheimer la amistad de éste con Einstein, desató la especie de que el creador de la bomba, que alertaba contra la Bomba H, era un activo comunista.

Implicado, como tanta gente entonces, en las ayudas mundiales, y no tanto, a los republicanos españoles, Oppi era uno de los que había sentido que ayudar en esa causa, y no hacerlo por el fascismo, era bueno para la humanidad. Pero ya se sabe que en Estados Unidos la guerra era la suya propia en el mundo, pero las otras guerras, y las otras banderas, eran sospechosas. Strauss metió en el lodo a Oppenheimer y éste sufrió un calvario que pasó a la historia y que ahora es película.

Película y libro. El libro, publicado en español por Debate, se titula El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer y es un escalofrío lleno de papel y palabras, hasta la página 859. Es lógico que ahora, y desde siempre, muchos ciudadanos, de Japón y de todo el mundo, deploren lo que logró Oppenheimer con aquel artefacto de matar, y de matar a tantos. Fue una forma atroz de acabar una guerra, y no se conoce, en España tampoco, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en ningún lado, manera alguna capaz de justificar cualquier maldad de matar.

Lo que quiero decir es que, sobre aquel acto justiciero de la América de Truman, en el caso de Oppenheimer, es decir, en el Caso Oppenheimer, se dan muchas circunstancias para deplorar la persecución desastrosa que puso en marcha gente como Truman o como Strauss para, basándose en mentiras o exageraciones, destruir a cualquiera que no se plegara a la ambición patriótica de los que se consideraban no sólo los dueños de las armas y de las vidas ajenas sino, también, los administradores de la razón y del futuro de la humanidad.

Salí de la película pensando que los guionistas habían exagerado los ámbitos de aquella persecución al comunista. Subrayé luego todo lo que pude el libro que tenía en mi casa. El espanto de la realidad es aún peor que lo que el celuloide muestra. La maldad fue una manera de matar a Oppenheimer, desde que Truman lo echó de su despacho por llorón hasta que lo sentaron en el banquillo de los acusados, por ejemplo, por haber enviado unos dólares a los que, en España, luchaban contra el fascismo. Leer el libro es leer, en este tiempo, cualquier crónica de las persecuciones habilitadas para que los hombres sean vejados por desamor a la Patria, como si ésta fuera una entelequia cuya administración permite también el asesinato moral de las personas.