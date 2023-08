La propuesta de CC

Pasmo generalizado entre las fuerzas nacionalistas que formaron el bloque gracias al cual Pedro Sánchez ha podido gobernar los últimos cuatro años: el PSOE no ha hecho ninguna oferta concreta siquiera para la elección de la Mesa del Congreso de los Diputados el próximo jueves. Absolutamente nada, salvo prometerle al PNV, a Esquerra Republicana e –indirectamente - a Junts per Cataluña que se retorcerá lo suficiente el reglamento de la Cámara para que todos puedan constituir grupo parlamentario. También algún vago comentario para que dispongan de la presidencia de dos o tres comisiones. Y nada más. ¿Y respecto a la propia investidura? Menos que nada incluso. Con un creciente pasmo nacionalistas e independentistas vascos y catalanes han comprobado que los socialistas están convencidos que no tienen más remedio, les guste un poco más o un poco menos, que mantener a Pedro Sánchez en el poder, porque solo caben dos opciones restantes: o un gobierno del PP o la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. En el primer caso estarían votando junto a Vox, en el segundo la mayoría de las encuestas sostienen que al menos PNV e ERC perderían diputados, mientras que el PSOE los ganaría

Los socialistas están convencidos de que PNV, ERC, Bildu y hasta el BNG están secuestrados por la aritmética parlamentaria. De la misma manera por la que el Partido Popular solo dispone de un socio parlamentario verosímil, Vox, y se encuentra aislado del resto, Sánchez y su núcleo duro confían en que los nacionalistas solo tienen un socio parlamentario posible, que es el PSOE. Por eso no se mueven. Por eso, inequívocamente, actúan como si dispusieran de un margen de acción elástico, como si solo debieran hacer sonrientes concesiones menores. Cuando el sillón de la Presidencia del Congreso de los Diputados este ocupado por un socialista – podría ser Félix Bolaños – ya se abriría la flor de la negociación. Incluso en el caso de JxC Pedro Sánchez apuesta por el acuerdo porque está convencido que terminarán cediendo si se representa convincentemente el sainete de una victoria cvilizada. Una quita a la deuda pública catalana, nuevas inversiones multimillonarias en infraestructuras, concesiones tontorronas como autorizar la creación de selecciones nacionales de fútbol, la cogestión aeroportuaria y de los trenes de cercanías y, por supuesto, una nueva mesa de negociación bilateral entre el Estado y el Gobierno catalán que incluya desde un nuevo sistema de financiación autonómica hasta una consulta no vinculante en un futuro vagamente indeterminado… El PSOE se equivoca Los nacionalistas no van a tolerar mansamente que el PSOE los utilice como una tienda de ortopedia de aquí a la eternidad. La célebre reflexión estratégica de Pablo Iglesias – un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos que cuente con apoyo nacionalista impediría al PP volver al Gobierno durante quince o años – olvida, precisamente, la condición nacionalista de los socios de investidura. Es absurdo pretender domesticarlos durante una generación con la amenaza de un gobierno de derechas. La propuesta de Fernando Clavijo como secretario general de CC para que un diputado del PNV presida el Congreso es precisamente la reacción inicial de los nacionalismos para impedir esa satelización urdida como un destino inapelable por los socialistas. Clavijo ha lanzado con gran habilidad la propuesta en una entrevista concedida a La Vanguardia y realizada por Enric Juliana, periodista cuyos análisis tienen gran predicamento entre el nacionalismo catalán más relativamente moderado y – más extrañamente – entre la izquierda madrileña. La propuesta del también presidente del Gobierno autónomo – por supuesto comentada previamente con los peneuvistas – no solo supone una aportación a la delicada situación política actual de CC, sino la evidencia de que PNV y Coalición van a actuar coordinadamente en las próximas semanas y que a esta célula política de emergencia pueden sumarse ERC, BNG e incluso JxC.