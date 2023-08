Hace tanto calor que uno escapa por cualquier agujero donde pueda redimirle la sombra. En el caso de la columna, por ejemplo, un agujero que posibilite terminarla cuanto antes. Aunque ese sueño corresponde a la juventud, época fantasiosa en la que todavía ignoraba que las columnas no acaban nunca. En fin, he encontrado una insignificante polémica en la prensa patria relacionada con las muy recientes elecciones primarias para la Presidencia de la República Argentina. Muchos se han referido al triunfador –Javier Milei – como un ultraderechista; otros, tal vez mejor informados pero no más lúcidos, insisten en que Milei no es un ultraderechista, sino un anarcocapitalista, eh, un anarcocapitalista y no otra cosa.

Por estos andurriales el anarcocapitalismo se conoce muy poco. Y no creo que sea una gran pérdida. El único anarcocapitalista isleño identificable es el periodista (y empresario) Antonio Salazar, un excelente profesional que tiene como vicio nocturno leer a la Escuela Austriaca. Salazar, sin embargo, es demasiado inteligente y pragmático como para considerar el anarcocapitalismo otra cosa que un hermoso e inviable ideal. Muy en resumen los anarcocapitalistas achacan todos los males socioeconómicos al maldito Estado que usurpa la libertad de los individuos con la falsa promesa de la seguridad, la distribución de la riqueza y el bienestar. El Estado supone una especie de atrocidad moral estructuralmente coercitiva que aplasta al individuo, le impone normas y obligaciones falsa o deficitariamente consensuadas y se preocupa prioritariamente de su autorreproducción en beneficio de la elite que directa o indirectamente gobierna. El bien moral – y el mejor creador y distribuidor de riqueza – es, constitutivamente, un mercado deificado que debe funcionar sin restricciones de ninguna naturaleza. Javier Milei asume y exalta ruidosa y hasta groseramente este credo que, para decirlo con elegancia, resulta sumamente discutible. Economista y profesor universitario, Milei devine, sobre todo, un producto de los medios de comunicación: es tan brillante entrevistador como entrevistado y ha sabido construirse en numerosos programas de televisión un personaje magnético, irritante, divertido, espantoso, lúdico, tierno y luciferino. Sus propuestas son delirantes, es decir, las propias de un creyente, no de un intelectual o un político. Básicamente se trata de dolarizar la economía argentina, desmantelar el Estado y bajar muy sustancialmente los impuestos –en algunas actividades, como por ejemplo las agropecuarias, simplemente eliminarlos. Dudo, sin embargo, que este programa tan apocalíptico como impracticable sea la razón del amplio apoyo electoral de Milei. Lo que fascina y atrae a los argentinos es su furia jupiterina, carente de cualquier piedad y reserva, contra la clase política argentina – neoperonistas y derecha tradicional – y también, aunque más moderadamente, contra las élites empresariales del país. Milei ha recuperado el anhelo popular de hace veinte años, cuando los argentinos gritaron en las manifestaciones y pintaron en las pareces una lacónica y furibunda consigna: «¡Que se vayan todos!» Los aspectos antisistema del programa de Milei jamás se llevarán a cabo. Los argentinos más ricos y los deudores del Estado argentino necesitan del Estado y sus buenos oficios para seguir amontonando guita o pagando los créditos. En cambio, el desprecio militante y enemigo hacia la democracia, hacia los equilibrios y contrapesos institucionales entre los tres poderes del Estado liberal, hacia el sistema de partidos o las libertades civiles se convertirán en la acción política cotidiana del economista si finalmente llega al poder. Se portará entonces como un ultraderechista desprejuiciado. Pero Milei no destruirá el país. Milei podrá llegar a la Presidencia porque el país -- material, psicológica y moralmente –ya ha sido destruido. Ha hecho falta medio siglo de peronismo y sus pútridas derivas para conseguirlo.