«Hornos y bollos»

Algunos compañeros, ensalzada sea su sabiduría, afirman que la propuesta del PSOE de colocar a Francina Armengol, expresidenta de Baleares, al frente del Congreso de los Diputados, es un astuto y oportuno guiño a los «partidos independentistas catalanes». Después, ciertamente, no lo explican mucho. ¿Por qué es un guiño? ¿Habla catalán Armengol? En caso positivo, ¿qué diablos significa eso para ERC y Junts per Catalunya? El PSOE sigue comprando la mercancía retórica de los independentistas en su comunicado oficial, al sostener que la señora Armengol «convive con naturalidad en la riqueza que suponen las diversas lenguas que se hablan en España». ¿Y qué diablos significa eso? ¿Ha vivido en Hernani la señora Armengol? ¿Pasa la mitad del año en Villanueva de Arosa? El otro día tuve que soportar a un memo contar que en el Parlamento de Canadá se hablaba «en inglés y el francés». Obviamente. Son las dos lenguas oficiales del país, según establece la Constitución. Pero en el Parlamento no se habla español, pese a los dos millones y medios de hispanohablantes que se registran en territorio canadiense. Tampoco se hablan las lenguas inuit, que sí están reconocidas como idiomas cooficiales, pero únicamente en los pocos territorios donde se hablan. Las lenguas cooficiales lo son en sus respectivos territorios –Cataluña, Galicia, País Vascos – no en el conjunto de España. Pero se comprenderán que estos son minucias para el anhelo de eternidad del fundador del sanchismo. Barra libre linguística en las Cortes enseguida, camaradas, y a ver qué más quieren.

Por el momento solo a Sumar le parece estupenda la propuesta de Armegol como presidenta del Congreso de los Diputados, lo cual era perfectamente predecible. Todo lo demás conduce exactamente a nada. Repitiendo parrafadas anteriores de un servidor, confiar en que los nacionalismos –independentistas o no – te coman ciegamente de la mano por un indescriptible horror a la derecha es una notable pendejada estratégica. También por razones de competencia interna. Si JxC no cede y sigue exigiendo un compromiso explícito y terminante sobre (al menos) la amnistía para cerca de 300 procesados por diversos delitos cometidos en la revuelta de 2017, Esquerra Republicana no puede parecer demasiado concesiva sin parecer un poquito botifler. Se me antoja harto dudoso que el rentista de Waterloo y sus subordinados cedan. ¿Se puede debilitar más o menos al Estado español facilitando un gobierno débil y fugaz o forzando otras elecciones generales que pudieran llevar a una situación de bloqueo permanente, debilitación institucional y crisis política estructural? Ese y no otro es el ámbito de reflexión de Puigdemont y sus compinches. Sin el aval de JxC la candidata Armengol solo sería apoyada por 171 diputados, que serían 172 si consiguiera el voto de Coalición Canaria. Y ocurre exactamente lo mismo con el bloque de derechas: el PP, Vox y UPN suman 171, y solo si convencen a Cristina Valido, sumarían 172. Por primera vez en su historia Coalición, si es que Junts se limitara a abstenerse, Coalición tendría en sus manos una votación cuya importancia exceden a la propia conformación de la Mesa del Congreso y se proyecta en la viabilidad misma de la investidura presidencial. En el seno del coalicionerismo los hay que promueven que se deje la presidencia en manos del PP pero que en la investidura CC se sume (todo lo críticamente que se quiera) a la llamada «mayoría progresista» de Pedro Sánchez. Quizás no está el horno de la gobernabilidad española para semejantes exhibiciones equilibristas. Porque además no servirían para nada: si el PP controla las mesas del Congreso y del Senado un gobierno de Sánchez se encontraría desde el primer minuto condenado a un bloqueo feroz, a una inoperancia patética. Mañana puede pasar casi cualquier cosa en la carrera de San Jerónimo, pero CC debería tener meridianamente clara su posición, su decisión y su compromiso.