Desde hace muchos años recuerdo escuchar a los técnicos de emergencia que el incendio perfecto –la pesadilla más espeluznante– en la isla de Tenerife consistía en imaginar que las llamas entraban en las vertientes del norte de las islas desde el sur, atravesando la dorsal, por una sencilla razón: la orografía convertiría en algo imposible apagar el incendio antes de causar una catástrofe y destruir 2.000 hectáreas como mínimo. Y eso es lo que está ocurriendo desde hace tres días con el fuego fuera de control y ya bien metido en el norte, murallas de llamas internándose en Santa Úrsula y La Victoria de Acentejo.

Como siempre ocurre –y especialmente en el caso de los grandes incendios– la temperatura también crece entre los indignados y enfurecidos, que disfrutan de la oportunidad para fantasear con que empluman y cuelgan a presidentes, alcaldes o concejales. Habrá que repetirlo una vez más: Canarias no es una comunidad técnica o logísticamente desasistida en la lucha contra los incendios. La campaña para la prevención y extinción de incendios forestales para 2023 dispone de 1.400 efectivos, 160 vehículos y 18 medios aéreos y una decena de drones. En caso de que se agrave la emergencia se ponen en macha protocolos de colaboración e intervención de la Unidad Militar de Emergencias, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales y los hidroaviones del Grupo 43 de la Fuerza Aérea. Es recurrente desde hace lustros la insistencia en contar con una base de hidroaviones en las islas. Tal vez no sobre, pero han sido los técnicos, y no los políticos, los que han argumentado que, dada la orografía de las Islas, son mucho más eficaces los helicópteros que los hidroaviones, y por eso se cuenta con 17 helicópteros –pesados, medianos y ligeros– y con un avión de carga en tierra (ACT). La prioridad reside en una política forestal inteligente y en un sistema eficaz de vigilancia y detección de conatos como parte fundamental de un mecanismo de emergencia activo las 24 horas al día. Y es en este plano donde podemos tener algunos problemas. Quizás no tomarnos lo suficientemente en serio el potencial peligro de especies invasoras –sobre todo el rabo de gato– que se convierten en un combustible fulminante para la propagación de las llamas. Como en el último incendio en La Palma, en los altos de Arafo y Candelaria abundaban las fincas abandonadas o semiabandonadas en las que prospera el rabo de gato y otro tipo de matorrales y arbustos.

Y ese es el principal punto débil de la siniestrabilidad forestal en Canarias. Por decirlo con el máximo laconismo: Tenerife o Gran Canaria son ciudades-islas que cuentan con alrededor de un 45% de su territorio protegido, pero no intacto. No puede estarlo: somos islas pequeñas. Quiere decirse que existe un contigüidad inmediata entre espacios urbanos, espacios rurales y espacios naturales. Y más particularmente, los espacios rurales, que funcionan como demarcaciones respetuosas con el medio ambiente y los ciclos naturales, tienden a desaparecer o a suburbanizarse desde hace más de medio siglo. La actividad urbana, aunque a menudo sea de baja intensidad, se despliega hasta el borde mismo de nuestros bosques, hasta tocar y a veces manosear los espacios y parajes naturales, protegidos o no. Esta circunstancia estructural, que es fruto del propio desarrollo social y económico de las Islas, muy intensamente en las dos mayores y más pobladas, encierra la principal amenaza causal de grandes incendios que, en lo que llevamos de siglo, han consumido cerca de 20.000 hectáreas: una ruina económica, medioambiental y paisajísticamente. Con temperaturas más altas y sostenidas, con menos humedad y menos precipitaciones en los próximos años y décadas Canarias puede ver arrasados sus montes. No, el problema no es la falta de helicópteros o hidroaviones. El problema es la gestión territorial y medioambiental de zonas de medianías degradadas económica y urbanísticamente y la imperiosa conservación o recuperación de las zonas rurales.