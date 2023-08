Tú puedes, muchacho. Es irrelevante que estés prenegociando con partidos que pretender un referéndum de autodeterminación en los próximos tres o cuatro años. Da igual que ahora lo hagas con un sujeto que es un prófugo de la justicia de tu país. A ti te importa todo eso un cojón de mico. Y enseguida tienes quien te ríe las gracias, quien aplaude el infinito desprecio que muestras hacia tu país y sus leyes, quien se congratula de tu poder intocable. «Qué gran discurso de Armengol defendiendo los derechos de las mujeres y la pluralidad nacional», dice una chiquilla, por poner un ejemplo, un ejemplo, como tantos otros, que demuestra una palmaria ignorancia sobre lo que es un sistema democrático sujeto de contrapesos, garantías y valores innegociables. Si los propios periodistas ignoran o están dispuestos a ignorar los valores que constituyen una democracia, e incluso, simplemente, la más elemental decencia política, ¿qué puedes esperar del ciudadano común? Los partidos que apoyaron ayer la propuesta socialista para la Mesa del Congreso de los Diputados son todos progresistas. Incluido Carles Puigdemont, que no puede pisar tu país, muchacho triunfal cuya frente casi adornan los laureles de tu tercera legislatura, porque sería detenido inmediatamente. Con ese individuo es con quien negocian tus recaderos, y alguno hay, como Eternamente Yolanda, que presume de su labor de palanganera como de un acto patriótico. Qué exhibición de izquierdismo. Cómo ha brillado hoy la libertad, la igualdad, la fraternidad. Cómo ha sido arrinconado el fascismo. Guau.

El prófugo, nada más tomar posesión la nueva Mesa, precisó de inmediato que la investidura estaba en el mismo punto que 24 horas antes. Entre acabar con la legislatura antes de empezar o poder hacerlo cuando le plazca, en un futuro más o menos próximo, Puigdemont ha elegido lo segundo. Es más llamativo y rumboso. Tener la llave de la gobernabilidad de la potencia que ocupa Cataluña –así ha definido a España en varias ocasiones, antes y después de Waterloo– es mucho más rentable políticamente y tal vez más placentero personalmente. Que el PSOE pueda opacar esta situación escandalosa –y casi delirante– solo es una prueba más de la degradación de la democracia representativa en España, y no precisamente una señal de su fortaleza. Porque, como es obvio, los socialistas no se han preocupado por explicitar los límites de la negociación con Junts –ni tampoco con ERC, el PNV o Bildu, si a eso vamos– para la investidura de Pedro Sánchez. No lo harán, salvo a la hora de recitar obviedades, como que no tolerarán movimientos secesionistas, y aun eso lo dirán en voz bajita. Lo más previsible –me cuentan amigos catalanes– es que Puigdemont consiga una amnistía generalizada para todos aquellos que aún están procesados –casi todos por delitos menores– a resultas de lo que hicieron o dejaron de hacer durante la asonada de 2017 con un plazo terminante de ejecución: que no hayan transcurrido dos meses desde la toma de posesión de Sánchez. O algo así. Y próximamente, superada la amnistía personal, una amnistía financiera sobre la deuda de la Generalitat con el Estado español, que se anunciaría y formaría también rápidamente. Después de esto, elecciones, quizás en mayo o junio del próximo año. Y eso es lo que dará de sí una legislatura que solo será el producto de la gigantesca y también estúpida irresponsabilidad del PSOE.

Lo de Coalición Canaria ha sido más bien lamentable. Es razonable –aunque puede someterse a muchos matices– que no votaran a Armengol porque los supuestos negociadores del PSOE se negaron a negociar absolutamente nada con ellos. Pero, ¿y el voto a favor de Cuca Gamarra? ¿No bastaba con una abstención? Como el PP no tiene nada que ofrecer a los coalicioneros, solo puede deducirse que Núñez Feijóo exigió ese voto para mantener la confianza en el pacto que sostiene al Gobierno autónomo. Sí, construir un eje PNC-CC era una idea estupenda. Pero las ideas que no se sostienen con hechos y fortalezas no son ideas, sino ocurrencias, y se evaporan al llegar las luces del día, y entonces te despiertas sentado y atónito sobre una calabaza.