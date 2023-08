Fiestas del pueblo

Decía Demócrito que un pueblo sin fiesta es como un camino sin posada. Las fiestas populares siempre han sido romería, promesas a la virgen o santo, canto y parranda camino de cualquier pueblo, pago o lugar donde se venere a una virgen o un santo.

Primero era la víspera por la tarde y noche en la que el programa de la fiesta anunciaba juegos para niños y después se acompañaba a la charanga bailando detrás de los papagüevos. El cura predicaba en la novena y, a eso de la medianoche, la quema de piezas de fuegos artificiales que ponía término al programa de la víspera. El tañer de las campanas madrugadoras y los primeros voladores anunciaban que había llegado el día principal de la fiesta de la virgen o santo. Los niños estrenaban unos zapatos o un cinto, los hombres un reloj de pulsera y las jovencitas pregonaban su soltería luciendo los mejores trajes en la función religiosa de la mañana y el paseo con música de la tarde con la pollería enamorada paseando por la alameda al son de la banda tocando boleros y rancheras y los chiquillos esperando que el heladero bajara los precios del corte para hincharse a helados. La función religiosa la oficiaban muchos curas con la iglesia trufada de sudor, olor a madera vieja, colonia de mujeres y el incienso que los curas, cantando más fuerte que otros días, no paraban de darse unos a otros y alrededor del altar. El momento de la consagración representaba el símbolo e inequívoco nexo de unión entre el poder político, temporal y el eterno, divino (muy a pesar del propio Jesucristo, que dijo aquello de «mi reino no es de este mundo») cuando todos se arrodillaban ante el alzamiento de la hostia y el cáliz, acompañado por el repique de campanas, el tintineo de campanillas nuevas que los monaguillos hacían sonar con inusitado brío, y la interpretación del himno nacional que tocaba la banda esperando la salida de la procesión a la puerta de la iglesia. Esto en el pueblo porque, a leguas de distancia, tenía lugar otra fiesta andante. La romería cuyo origen hay que buscarlo en aquello de que «todos los caminos conducen a Roma» y el antiguo Camino de Santiago que desde épocas medievales poblaban los bosques y orillas de mar de gente ansiosa por recibir el milagro de un santo o ganar las indulgencias que los papas dictaban para alcanzar el perdón de los pecados. Caminaban bajo el solajero, mujeres, hombres, jóvenes y niños por polvorientos caminos reales y veredas. Alguno se hacía acompañar de un requinto y convidaba al canto de una folía o isa mientras reponían fuerzas con pan, queso, alguna fruta y tomaban agua de manantiales del camino o con gas, la agria de siempre, al alcance de todos. Destino, el casco del pueblo engalanado y el templo donde se veneraba la imagen de un santo o una virgen al que entraban las mujeres después de adecentar los vestidos, limpiar los zapatos de la polvajera, tocarse con el velo, en la que resultaba normal ver a mujeres y hombres cómo entraban rodilla en tierra, con un pañuelo blanco a modo de rodillera. Hoy hay quienes caminan por senderos con indicaciones en forma de postes de madera o en coches con estacionamientos de llegada imposibles o si la fiesta congrega a masas de gente, en guaguas de servicio público desde la mañana a la madrugada. Y como antaño, el evento festivo es un conjunto de devoción, rito religioso, parranda y libaciones como ocurría en las fiestas paganas de Grecia y Roma en las que se cargaba la peana de un dios o diosa para pedir un año de buena cosecha, la fertilidad, descargar tensiones o combatir el miedo a la incertidumbre y muchos avernos. Las fiestas populares canarias tienen el origen que, desde la antigüedad, tuvieron para todos los pueblos y civilizaciones. Hay eventos anuales que todavía conmemoran antiguos ritos aborígenes para pedir la fecundidad en las tierras y animales como la fiesta de la Rama de Agaete o la del Agua en el Lomo Magullo en la isla de Gran Canaria. Con similar significado aparecen en otros lugares de las islas del Archipiélago, pero la mayoría tienen el contenido religioso que les dieron los nuevos colonizadores desde la incorporación definitiva de las Islas a la corona de Castilla. Los principales actores son el pueblo que se erige en protagonista de la fiesta aunque, durante muchas décadas, las principales decisiones las tomaban las autoridades civiles y sobre todo religiosas: el cura que mandaba a capricho, sobre todo acontecer divino o humano de su feligresía ya que los llamados actos cívicos estaban condicionados al tiempo y ritos de la liturgia, el calendario romano o la imposición del obispo de obligado e ineludible cumplimiento para todas las parroquias. Hasta el punto de que había párrocos que amenazaban con suspender la salida del trono del santo porque algún acto cívico él interpretaba amoral o no de acuerdo con la norma eclesiástica. Felipe Bermúdez, gran conocedor del pueblo y la Iglesia canaria, en su obra Fiesta Canaria, tomando una cita del brasileño Francisco Taborra, señala tres elementos esenciales de la fiesta: un hecho o acontecimiento que se celebra, unas expresiones o gestos simbólicos y la intercomunicación solidaria de una comunidad. Y en relación con el significado de ser fiestas «populares» escribe: «No ha de tomarse en el sentido de que el pueblo ha de ser necesariamente el promotor y el que controle la totalidad del festejo. Muchas veces no es ni lo uno ni lo otro, sino que el pueblo simplemente participa en lo que unos pocos organizan o lo ofrecen como fiesta». Las fiestas populares perdieron, durante un tiempo, el sentido de participación colectiva y encuentro alegre, bullanguero y festivo. Entre otros factores influyeron cierta desidia de los responsables de la sociedad civil y repliegue de la autoridad religiosa a reducir la fiesta a una celebración litúrgica en el interior de los templos. A esto se añade la influencia foránea del turismo por la que la juventud sustituyó la verbena por la boîte y el vino y ron de la tierra por el güisqui. Pero en los últimos tiempos se ha vuelto a recuperar el sentido de concurrencia de gente que comparte el sentirse parte de algo suyo y que les representa como pueblo. Por ello no es difícil encontrar pueblo o barrio isleño que no organice una pequeña o gran romería en honor de un santo, con carretas engalanadas, repletas de frutos de la tierra y paisanaje, en las que no deja de correr el ron, el vino y la cerveza fría, entre cantos folclóricos y acorde de timples y guitarras. Incluso hay pagos donde se desempolva una vieja imagen abandonada de culto en una ermita perdida y se han juntado unos cuantos para tirar voladores y convocar a los lugareños a una fiesta cuya veneración y festejo se remonta a apenas de un lustro.