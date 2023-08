Larga como las tardes de verano

El jefe del Estado tiene un papel delicado en el proceso de construcción de la investidura presidencial. El artículo 99 de la Constitución establece que el rey «previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria» propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno, que deberá exponer su programa político ante el Congreso de los Diputados. Si el Congreso, por mayoría absoluta, le otorga su confianza, el monarca le nombrará presidente. Si no alcanza la mayoría absoluta se celebra otra votación 48 horas más tarde, en la que le bastará al candidato, para ser investido, la mayoría simple de la Cámara Baja. Es muy agotador –pero lo seguirá siendo en el futuro– leer o escuchar que el rey «no debería nombrar a nadie». Es terrible insistir en lo obvio: al presidente lo vota, y por lo tanto lo elige, el Congreso de los Diputados. El rey se limita a firmar su nombramiento, como lo haría igualmente el presidente de una República.

También se escucha estos días agotadores que el rey no debería proponer a nadie. Simplemente que lo intente el que tenga los diputados precisos y ya está. La gente que dice esto es la que ve un fulgor en una sala de cine, grita fuego y se produce una estampida en la que mueren varias personas pisoteadas. El rey es –ejerce constitucionalmente como– un poder moderador e integrador. Alberto Núñez Feijóo está obcecado en presentarse a una investidura que en ningún caso puede ganar: no cuenta ni contará con los apoyos necesarios. El líder del PP debería entender que este trámite constitucional fundamental no puede ser secuestrado por un candidato o un partido que quiere escenificar un relato, como insisten los feijooístas: «Debemos recordar a todo el mundo que ganamos las elecciones». Pueden recordarlo, si lo desean, en todas las esquinas del país, pero no aprovechar el proceso de la investidura presidencial, constitucionalmente codificado, para un uso de marketing político. Más coherente –y más listo– fue Mariano Rajoy en 2015, porque habiendo ganado las elecciones renunció a la investidura ya que no contaba con el respaldo suficiente. No deja de ser extraordinario el empecinamiento de Feijóo. ¿De verdad el líder conservador quiere ser lapidado por casi todos los grupos de la Cámara, con un capítulo especial de jactanciosos cogotazos a cargo de Pedro Sánchez? ¿No tiene bastante con lo ocurrido hasta ahora? ¿No ha percibido que su estrategia ha resultado una catástrofe desde todos los puntos de vista? El definitiva el rey no está obligado en absoluto a proponer para la investidura al candidato del partido más votado.

Esto va a ser muy largo. El texto constitucional no fija un tiempo límite para las rondas de consultas del jefe del Estado. Existe, además, una dificultad añadida, que solo puede llamarse obstrucción deliberada, y es que cuatro de los grupos parlamentarios (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Bildu y el Bloque) no están dispuestos a reunirse con el rey. Algo que es mucho más grave que esas churriguerescas –e ilegales– fórmulas de juramento que se escucharon el jueves pasado en los escaños del Congreso de los Diputados. Es más grave porque los partidos citados –y algunos otros, como la CUP, en su momento– boicotean abiertamente el proceso constitucional, y no existe ningún mecanismo político o jurídico para evitar que lo hagan. De modo que las damas y caballeros elegidos por esos partidos no le dicen al rey ni a nadie, salvo, en todo caso, a los interesados más directamente, si pretenden investir a Pedro Sánchez o no. El presidente en funciones tampoco padece ninguna prisa, ninguna angustia, ninguna desazón. Sabe que la duración de la investidura competirá con las tardes interminables del verano, con sus amores y desamores, sus éxtasis y sus mentiras, sus cuentas y sus cuentos. Sánchez pone sonrisa de churrasco y está dispuesto a que lo quemen a fuego muy lento durante semanas y semanas. Él tiene una sábana ignífuga con la que arroparse, el Boletín Oficial del Estado, y una voluntad inquebrantable de sobrevivir cínicamente a todo. También al que es hoy por el que puede ser en cinco minutos.