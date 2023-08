Un desafío de fuego

El incendio forestal iniciado el pasado martes en los altos de Arafo, en Tenerife, avanza sin control y deja un paisaje desolador. Las llamas arrasan el mayor espacio protegido de Canarias, la Corona Forestal de Tenerife, además en sus dos vertientes, la norte y la sur. Amenazan núcleos rurales diseminados por los altos de once municipios tinerfeños, lo que ha obligado a desalojar a más de 12.279 personas, y provocan daños catastróficos al cinturón verde de la isla, que protege de forma natural al Parque Nacional del Teide y se constituye en todo un pulmón que se traga la contaminación y la convierte en oxígeno. En vida.

Los tinerfeños vuelven a vivir otro desastre causado por el fuego con el corazón en un puño, una enorme tristeza y una mezcla de enfado y resignación. Las imágenes que llegan de los diferentes frentes, desde el pico de Cho Marcial hasta Aguamansa, son demoledoras. Difíciles de asimilar. Parajes como el mirador de Chipeque, los pinares de Las Lagunetas, los montes situados a los pies de Los Órganos de La Orotava o los barrancos verdes de los altos de Güímar, Arafo y Candelaria ya no volverán a ser lo que eran. Al menos en la próxima década, hasta que el pino canario rebrote –una de las particularidades de este endemismo isleño– y se recuperen todos los ricos ecosistemas asociados. Tampoco se oirán los peculiares cantos de los pinzones azules y los picapinos. Silencio y ceniza.

El fuego también ha generado una gran impotencia en el amplio operativo de emergencia, compuesto por más de 500 personas y hasta 21 medios aéreos. Tanto que se ha visto obligado a priorizar una estrategia defensiva, centrada en la protección de los núcleos poblacionales, más que de ataque a los diferentes frentes. Ha habido que sacrificar la naturaleza para proteger a las personas. Todos los expertos coinciden en que está siendo un incendio nunca antes visto. Devastador. Con una capacidad de destrucción imparable, que parece escaparse a la capacidad humana. Nunca se habían visto columnas de humo de más de seis kilómetros, llamas de más de 60 metros o la lluvia de cenizas que ha dejado un reguero de restos vegetales e insectos carbonizados en zonas del Sur y el área metropolitana, restando visibilidad a las brigadas, los helicópteros y los hidroaviones.

Tormentas de fuego avivadas por el calor extremo, la sequía y enormes masas de combustible vegetal generadas por una sequedad sin precedentes. A ello se suma una orografía escarpada y agreste, que hace que los equipos de extinción no puedan acceder a esos barrancos y precipicios, por donde caen piñas y otros materiales incandescentes que propagan el fuego sin que nadie lo pueda parar.

Pascual Gil, quien fuera director de extinción de incendios forestales durante más de 20 años en Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera, y actual director-conservador del Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote), explicaba de esta manera lo que está ocurriendo en la corona forestal tinerfeña: «Esta vez el incendio no es dominado por el viento, sino por la topografía». La zona que está ardiendo es de las más escarpadas de Canarias, con pendientes que muchas veces son verticales, donde al arder una copa las llamas calientan e inflaman las que tienen más arriba, e incluso se producen deflagraciones cuando el combustible que hay ladera arriba está tan caliente que arde espontáneamente sin que le lleguen las llamas. Hemos visto imágenes de llamas que son el doble de la altura de los pinos y esos pinos alcanzan muchas veces los 30 metros. No hay medios humanos que puedan detenerlo en esas circunstancias, y el agua de los medios aéreos se evapora antes de llegar al suelo. Lo escarpado del terreno y la falta de accesos hace que no existan rutas de escape seguras para los combatientes que estos días, una vez más, se están jugando la vida para intentar contener el fuego.

Son los llamados incendios de sexta generación, provocados por el cambio climático. Y el de Tenerife es un buen ejemplo de cómo el calentamiento global también ha modificado el comportamiento de las llamas. No es el único. Durante este siglo, la mayoría de los fuegos originados en las Islas (más de 90%) se convierten en grandes incendios. La proporción es letal. En el verano de 2019, el fuego arrasó 10.000 hectáreas de la Cumbre de Gran Canaria, la gran mayoría de ellas en espacios naturales protegidos. Los expertos advirtieron en ese momento que la virulencia y la agresividad de las llamas no eran lo habitual en un incendio forestal, calificándolo entonces como un incendio de sexta generación.

Estos nuevos incendios –igual que ha pasado este mismo verano en La Palma, Hawái, Grecia, Italia, Portugal, Estados Unidos o Canadá– suponen un desafío descomunal a la forma convencional de organizar los operativos de seguridad, prevención y emergencia. Porque además de lo expuesto, los incendios ya no son solo del verano, sino que a medida que se extiende el calor al resto de estaciones se propaga el riesgo de fuegos que también más allá del periodo estival pueden ser trágicos. Hacen falta respuestas que estén a la altura de las máximas exigencias que plantean estos tsunamis ardientes y, por consiguiente, más personal, mayor cualificación, nuevas estrategias, más medios, un mejor uso de la tecnología y una actualización de las políticas de prevención para, sobre todo, propiciar respuestas con la mayor inmediatez y contundencia posible. En un conato, cada segundo es vital para impedir que las llamas se descontrolen.

Son los expertos los que deben establecer los criterios de la adaptación de los planes de respuesta. Parece razonable, en cualquier caso, que en Canarias pueda haber una base como las existentes este verano en Lavacolla (A Coruña), Los Llanos (Albacete), Zaragoza, Pollensa (Islas Baleares), Málaga, Talavera la Real (Badajoz), Matacán (Salamanca) y Torrejón de Ardoz (Madrid), sobre todo porque el papel que han jugado estas aeronaves en otros incendios ocurridos en las Islas ha sido crucial. También está la lejanía, que hace que un hidroavión que venga de la Península se incorpore con al menos un día de retraso. Y el tiempo es oro en un dispositivo de emergencias. Estos expertos deben decidir, además, cuántos refuerzos de personal precisan las brigadas, qué se debe hacer con la pinocha –que juega un papel fundamental en el equilibrio de la biodiversidad de los pinares pero al mismo tiempo juega el papel de gran propagador– o qué mecanismos se pueden incorporar para mejorar la vigilancia y el despliegue inmediato.

Hay que partir de una base: ningún plan, por muy ambicioso que sea, será eficaz sin la concienciación ciudadana, sin el compromiso de toda la sociedad. Cualquier despiste –por mínimo que sea–, imprudencia o desobediencia de las normas que fijan las autoridades puede costar muy cara y tener consecuencias irreversibles. Es tan importante como informar a las autoridades de cualquier incidencia o comportamiento sospechoso de quien quiere que arda el monte y se destruya un bien tan valioso.

En este momento, un hombre de 50 años de los altos de Los Realejos está en la cárcel acusado de provocar un incendio en este municipio del norte de Tenerife el pasado 14 de julio. Se cree que pudo ser o pudo tener que ver con los innumerables conatos que se repetían cada año en los alrededores de Los Campeches. Esta misma persona ya había sido investigada por su profundo conocimiento del entorno forestal, sus conocimientos sobre labores de extinción y sus antecedentes por hechos similares ocurridos en 2007. Tras su detención el 1 de julio, los investigadores encontraron en su casa la ropa que, presuntamente, vestía en el momento de cometer los hechos, 25 mecheros, 25 velas, 113 trozos de papel enrollado con aspecto de mecha y dos botes de alcohol etílico.

Las autoridades también sospechan que este incendio de la Corona Forestal fue provocado. Este mismo verano ya se habían producido otros conatos en zonas próximas al mirador de Chivisaya, al que se accede por la carretera de Los Loros, en el mismo sitio donde el pasado martes aparecieron varios focos pasadas las 23:30 horas. Nada parece casual y todo parece hecho para provocar el mayor daño posible. Ahí están los hechos. La hora, bien entrada la noche, que impidió la rápida actuación de los helicópteros; el día, una jornada en la que Candelaria, municipio vecino de Arafo, celebraba las fiestas de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, que requieren un amplio personal de seguridad y atraen a miles de personas; la época, con un calor sofocante precedido de otras dos olas de calor que habían secado todo el ambiente.

Más que un endurecimiento de las penas, lo que se necesita es un refuerzo de los equipos de vigilancia y de los grupos de investigación especializados en incendios. Ya se reformó el Código Penal en 2015 para endurecer las penas a quienes provoquen un incendio forestal. Actualmente, en función de los daños generados y la intencionalidad, la condena podría ir de uno a 20 años de cárcel. De primeras, quien provoca llamas en montes o masas forestales puede ser castigado con una pena de prisión de uno a cinco años y una multa de 12 a 18 meses. Pero el Código Penal contempla una serie de circunstancias que pueden aumentar la condena. Dependen principalmente de los perjuicios que el fuego cause a las personas. La clave radica en pillar a los incendiarios, que se mueven en una amplia superficie para actuar y ocultarse, y demostrar su responsabilidad con indicios sólidos. Si no, no habrá condenas ejemplarizantes. Para ello no solo hacen falta equipos especializados y con medios adecuados, sino una sociedad intolerante con estos terroristas de la naturaleza y colaborativa. Muchas necesidades que se acumulan para plantar cara a un desafío de fuego.