Verdaderamente, un oficio de locos

Hace muchos años, aun no teníamos ni pandemia, la editora Elena Foster, esposa del arquitecto Norman Foster, me pidió que le preparara un libro sobre un mundo del que yo tenía una somera idea: el mundo de los editores. Como no sé hacerlo de otra manera, decidí que fueran entrevistas, y eso me llevó a conocer mejor este mundo verdaderamente de locos que es la publicación, por parte de quienes no escriben, de los libros que escriben otros.

Yo mismo, que soy periodista, había ejercido en España, durante algunos años, la tarea de llevar adelante una editorial, Alfaguara, que habían dirigido, e inmejorablemente, Jaime Salinas, José María Guelbenzu, Luis Suñén (con Manuel Rodríguez Rivero) y el argentino, y de todas partes, Guillermo Shavelzon, que hizo un trabajo extraordinario que seguramente yo mismo empeoré. Ni qué decir tiene que quienes me siguieron a mi (Amaya Elezcano, Fernando Esteves, Pilar Reyes…, que sigue al frente de la firma) rectificaron todo aquello que yo dejé sin hacer, o mal hecho. Lo cierto es que a Elena Foster se le ocurrió que yo podía llevar a buen puerto esa tarea de indagar sobre quiénes eran todavía en ese momento del siglo XXI los grandes de la edición literaria en los países más relevantes del mundo que nos concierne. Entrevisté a dos italianos, Riccardo Cavallero e Inge Feltrinelli, a la alemana Sigrid Kraus (que en España ha dirigido, y mantenido, con enorme tino, la editorial Salamandra), al alemán Michael Krüger (poeta también, al que debemos un breve poema magnífico: «A veces/ la infancia/ me envía una postal./ ¿Te acuerdas?»), a los anglosajones Peter Mayer, George Weidenfeld, Robert B. Silvers y Stephen Page, a los españoles Beatriz de Moura (nacida en Brasil, recriada en Barcelona, la bienhechora de Tusquets, ella misma una mujer que lleva la edición en el alma, todavía), Jorge Herralde (que en sí mismo, siendo el fundador de Anagrama, ya tiene también nombre de editorial), el francés Antoine Gallimard (Gallimard es su apellido, y tambi caso, r por la leche derramada. En todotantos otros. Pero ese era el cupo, con el que yo naturalmente estuve de acuerdo, de modén su adjetivo), así como el mexicano (de raíz española) Joaquín Díez-Canedo. Podían haber sido otros, claro, muchos otros. Podían haber sido, por ejemplo, los argentinos Mario Muchnik y Daniel Divinsky, que además ya iban siendo, o eran, mis amigos, y tantos otros... Pero ese era el cupo, con el que yo naturalmente estuve de acuerdo, de modo que ahora me est caso, r por la leche derramada. En todotantos otros. Pero ese era el cupo, con el que yo naturalmente estuve de acuerdo, de modá prohibido llorar por la leche derramada. En todo caso, debo decir que esa selección internacional de la edición me proporcionó una oportunidad de oro (y de papel) para conocer mejor un oficio del que yo había hecho un desempeño de intruso y que vine a conocer mejor (y a querer más, y a respetar muchísimo más) desde que lo volví a ver desde fuera. En este tiempo conocí mejor a aquellos con los que había tenido contacto de competidores, y los hallé más de cerca, como esforzados de un oficio que, en efecto, hubiera sido de rematadamente locos si no fuera porque era el mejor oficio del mundo. Gabriel García Márquez es citado, entre otras razones, como el autor de una frase, «el periodismo es el mejor oficio del mundo», pero hay que advertir que él no fue editor, aunque logró enriquecer a algunos de los que lo publicaron. Pues ahora siento que editar es el mejor, y el más alocado, oficio del mundo... después del periodismo. Conocí mejor, o conocí por primera vez, por ejemplo, a Daniel Divinsky; debo decir que jamás he visto a alguien cuya vocación fuera tan desprendida, tan alegremente realizada, como la que ha desarrollo este loco argentino, capaz de estar en varios lugares a la vez, de modo que en el exilio venezolano también estaba en la muy peligrosa dictadura argentina, y mientras desarrollaba sus pesquisas editoriales en Guadalajara (México) oficiaba de editor en Alemania, España o Italia. El tiempo que pasé fuera ya de Alfaguara me permitió conocer mejor a mis colegas de antes y después, y por eso le puse recientemente un monumento a Shavelzon, por ejemplo, o a Mario Muchnick, con el que hice un libro, que ya fue casi póstumo, sobre lo que le enseñó al oficio: riesgo y alegría. Hice por el camino un libro de conversaciones con Beatriz de Moura y otro con Jaime Salinas, con lo cual limé mi analfabetismo editorial bastante razonablemente. En épocas distintas aprendí de Javier Pradera, coautor con Jaime Salinas de lo mejor de Alianza Editorial (él mismo fue durante años director de Opinión del diario El País), hasta qué punto la veteranía es muchas veces herencia del sentido común, y de Salinas, que fue quizá el mejor y más atrevido de los editores que se formaron en España junto a Carlos Barral, supe que la elegancia forma parte de esta locura. En México, donde fui muchas veces para aprender de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que fundó el lamentablemente fallecido Raúl Padilla y que dirige con gran tino Marisol Schultz, que fue mi compañera como directora de Alfaguara, tuve la oportunidad de citarme muchas veces con Díez-Canedo, el hijo de un exiliado español, Joaquín Díez-Canedo, al que se debe la editorial Joaquín Mortiz, flor de editoriales en castellano… Este oficio verdaderamente de locos, pues, me llevó a conocer a toda esa gente y ahora resulta que ya son otros, naturalmente, los que dirigen las editoriales que ellos fundaron, o relanzaron, pero se da la circunstancia de que nadie los olvida. En un territorio de olvidos que es este mundo (como otros mundos, como el periodismo, por ejemplo) dice mucho de los que han venido que aquellos que tanto hicieron por mantener vivo el espíritu editorial en lengua española les dediquen tiempo, generosidad y espacio a quienes vinieron antes y que tanto hicieron. Por eso estoy escribiendo este texto, porque la revista Letras Libres, (creada y dirigida en México por Enrique Krauze, siempre inspirado por Octavio Paz, y editada en España por el escritor Daniel Gascón) ha tenido la bella ocurrencia de acordarse de aquellos locos hispanoamericanos que pusieron en pie, en diversos países de nuestra lengua, el universo que ellos mismos heredaron de otros. Este homenaje bien merecido aparece como Número especial de verano de Letras Libres. Muchos de esos nombres que he citado están ahí. Están, por ejemplo, Díez-Canedo senior, Divinsky, Herralde, De Moura, Muchnik, Pradera o Salinas… La virtud del número no es tan solo la de acordarse de esos nombres propios protagonistas del Oficio: editor (ese es el título del especial veraniego), sino que la revista ha recurrido a jóvenes editores, o escritores, de ahora, para referirse a cada uno de los elegidos para esta conmemoración de justicia. Ahí están, entre otros, los escritores Marcos Giralt Torrente, que escribe sobre Jorge Herralde, Valeria Tentoni (sobre Divinsky), José María Guelbenzu (editor, escritor, escribe sobre Salinas) o Cristina Fernández Cubas (De Moura), los editores Pilar Reyes (sobre Mario Muchnik), Miguel Aguilar (sobre Pradera)… Los hijos de Díez-Canedo (Aurora, profesora, directora en un tiempo de la revista Literatura Mexicana; Joaquín, editor y muchas cosas más) escriben de su padre, igual que Andreu Jaume lo hace de Esther Tusquets, María Celia Vázquez lo hace de Victoria Ocampo, Víctor Erwin Nova Ramírez se dedica a Orfila Reynal y Sejourné y Sebastiánguara, que habían dirigido antesue lo mantiene. naciones. das e incluso con el poficio de locos. Un maravilloso ramillete hispan Pineda lo hace sobre Ángel Rama, al que llama el héroe de Ayacucho… A muchos de esos editores no los conocí; leyendo ahora lo que se dice de ellos no puedo quitarme de la cabeza el título que me inspiraron las peripecias de sus colegas de otras partes del mundo: este es un oficio de locos. Un maravilloso ramillete hispanoamericano de gente que, a un lado y al otro de la lengua que hablamos, fueron capaces de mantener viva una de las lenguas literarias más importantes del mundo. Lo hicieron como si ellos mismos estuvieran escribiendo los libros de los otros, creyendo quizá, y muy en serio, que eran ellos, realmente, los que los estaban soñando a la vez que se las ingeniaban para acertar con las portadas e incluso con el público concreto al que iban dirigidas estas imaginaciones. Bendito oficio, bendita gente que lo mantiene, bendita revista que los recuerda.