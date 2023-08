Recuerdos de verano I

El veintitrés de junio era, en mi niñez, el pistoletazo de salida que anunciaba días de descanso, de dormir en casa de alguna amiga, de pasear y de crecer. Porque en verano siempre se crecía. Una regresaba al cole en septiembre más alta, más morena y con esa sensación de ser un poco mayor. Los días se sucedían unos tras otros mientras nos embarrábamos de arena en la playa de Ojos de Garza. Éramos unas cuantas amigas las que solíamos quedar en la casa de una de ellas como punto neurálgico para iniciar la excursión. Bajábamos del pueblo a la playa caminando. Para ello teníamos que atravesar el canal. Había otro camino al que le decíamos el de Santa Rita, que era el que nuestras madres nos aconsejaban tomar, pues el canal tenía muy mala prensa. Según las leyendas urbanas algunas chicas fueron atracadas o se libraron por los pelos de un intento de secuestro. Nosotras, abducidas por la irresponsabilidad infantil de creernos omnipotentes, siempre atravesábamos ese puente corriendo, porque, aunque nunca nos terminamos de creer esas historias, tampoco éramos tan valientes como para quedarnos a comprobar si eran ciertas. Así que al llegar a la entrada del trayecto corríamos y gritábamos presas de la euforia y de la adrenalina que latía en nuestras venas. Luego pasábamos el día tiradas en la toalla, empegostadas de salitre y de algún chorrete de helado que se derretía en nuestras manos y trazaba caminos por los delgaduchos brazos, mientras hablábamos de nuestros complejos y de lo que conversan las niñas que se creen mujeres, pero no lo son. Éramos felices.

Dibujo este artículo en mi cabeza mientras estoy en una playa que no es la de mi infancia esperando a unas amigas que no son las de entonces. Observo a un grupo de niñas que charlan y se analizan partes de su cuerpo. Unos cuerpos que apenas abandonan el candor de la niñez y tocan tímidamente la puerta de la preadolescencia. Una se mira los muslos y le dice a su amiga que le están saliendo estrías. Otra le reprocha que al menos ella ya tiene pecho. Yo, desde la atalaya de la edad adulta, pienso que algún día estas chiquillas entenderán que cuerpos pasados siempre fueron mejores. Una, de pronto, se levanta y empieza a dar saltos mientras se lleva el móvil al corazón «Tía, tía, tía, me contestó X. Me muero si no me dice que sí». Juro que no estaba al pesque de la conversación, pero la juventud aún no ha aprendido la importancia de la discreción. Y aunque hubiese hecho esfuerzos -que no los hice- por ignorarlas, era complicado. Me hubiese encantado decirle que no se iba a morir si X le decía que no. Es más, me hubiese encantado decirle que, aunque le dijese que sí, quizá fuese ella la que más adelante diría que no y tampoco moriría por ello. Pero permanecí en silencio y me alejé con mis pensamientos a la playa de mi infancia. ¿Con qué soñaba años atrás? ¿Me había convertido en la mujer que anhelaba ser cuando cuchicheábamos sobre cómo seríamos de mayores? No supe responderme, tal vez debería hablarlo con alguna de aquellas amigas. Lo que sí sé, visto con la serenidad que dan los años, es que no añoro esa etapa. No sé si he logrado convertirme en la mujer con la que soñaba entonces, pero sí reconozco que… «Hola, ¿nos estás ignorando?», mis amigas de ahora me devuelven al presente y yo ya no recuerdo qué les iba a reconocer. Las niñas de la playa también se habían ido con sus complejos, sus miedos y sus sueños enredados en el horizonte de su mirada.