Un beso y una flor

Como la música, la filosofía está en todas partes, incluso tras un beso. Se ha escrito mucho sobre el abuso de Rubiales a una de las jugadoras de la selección española tras el match decisivo en la final de la Copa del Mundo, pero me gustaría volver al conflicto, aunque desde una perspectiva diferente, quizás paradójica. Para empezar, hay un claro perdedor en la disputa, uno que ni se lo imaginaba, puesto que ni siquiera participaba en la cuestión: el ginebrino Jean-Jacques Rousseau. Decía éste que si al hombre se le deja obrar de manera espontánea, brotarían las virtudes naturales que le distinguen, las mismas que trae consigo al nacer. Con Rubiales y la repetida defensa de la espontaneidad de su proceder, tanto en las redes sociales como aun en las entrevistas que ofreció en la noche de la victoria de la Roja, ha quedado demostrada la falacia del autor del Emilio o sobre la educación (1762).

Si el bendito jefazo de la Real Federación hubiera pensado, sólo por un breve instante, lo que luego hizo, tal vez no hubiera cometido la falta por la que merece, desde luego, un serio reproche social. Ahora bien, las sanciones, como las tarjetas en la cancha balompédica, han de formalizarse por parte de alguien –un árbitro, por ejemplo–, que, desgraciadamente, ya se hace de rogar. El gobierno, a través de los organismos oportunos, tendría que haber ejercido la función ejecutiva que le ampara en un caso como éste, porque el protagonista, al igual que el jugador en el campo, no atina a entender cuál ha sido su mala conducta. Por lo tanto, más temprano que tarde, ese árbitro no tan imaginario le debería haber destituido de las responsabilidades institucionales que ostentaba en un deporte que está muy por encima de la catadura moral de un individuo que, por atributos, no exhibe otros que los alojados en su entrepierna.

El inglés Thomas Hobbes, arquitecto de El Leviatán (1651), es el inquietante ganador de la contienda filosófica que bulle en el interior del ósculo futbolero. Es más que evidente, a la luz del comportamiento del dirigente federativo, que los seres humanos, si nos dejamos guiar únicamente por la espontaneidad, hacemos de las oscuras pasiones el centro de un espectáculo del que poco después habremos de arrepentirnos sin remisión. Necesitamos de leyes y normas, reglamentos que, como el del fútbol, nos aparten de lo peor de nuestra condición, esa a la cual Rubiales rindió pleitesía al sentir como suya la gloria del combinado español. Solamente queda que aquél entone con fuerza el estribillo de una de las canciones más famosas del malogrado Nino Bravo. Háganse un favor y canten conmigo esta genial despedida: «Al partir un beso y una flor/ Un ‘te quiero’, una caricia y un adiós/ Es ligero equipaje/ Para tan largo viaje/ Las penas pesan en el corazón».