Convertir dificultades en oportunidades

El 17 de agosto se constituyeron las Cortes de la 15ª legislatura y para gobernar, por el número de formaciones políticas, se requiere el concurso de unas cuantas. Entre los españoles no hay una sola manera de entender la política, ni el territorio ni la lengua ni tampoco la identidad. No hay pensamiento único que pueda representar a más de 46 millones de habitantes y ningún partido puede arrogarse la representación de España sin empobrecer la riqueza de sus sensibilidades y pensamientos. Por eso, no valen excusas ante la composición plural de la Cámara como resultado de las elecciones: toca ejercer el liderazgo y pactar lo que nos une en el marco de lo posible.

Como federalista pragmática que soy me gustó la música que escuché en la constitución del Parlamento. Primero, Cristina Narbona, presidenta de la Mesa de Edad, llamando al entendimiento y al diálogo. Posteriormente, la elección de Francina Armengol -declarada federalista- como presidenta de la Mesa con mayoría absoluta explicitó el acuerdo de la mayoría de los partidos. Armengol resaltó los valores de la cultura federal, basada en la concordia y el pacto y sentó las bases de lo que será su presidencia, empezando por la voluntad de normalización de las lenguas cooficiales. Me pareció un buen inicio porque, más allá del postureo, esa es nuestra España, la de la diversidad. La constitución de la Mesa demostró que el entendimiento, aunque complicado, es posible. Si la investidura de Pedro Sánchez se hace realidad, lo territorial tendrá un peso importante debido a la automarginación a la que se han sometido los partidos de derechas, al plantear una oposición y una campaña electoral basada en la negación de legitimidad, el enfrentamiento y la descalificación del adversario. Sentirse muy español y no aceptar España en su diversidad es un oxímoron. Si se la quiere gobernar hay que aprender a construirla con el resto de la Cámara. El actual Parlamento requerirá mucha cintura política, pero también abre una ventana de oportunidades. Más allá de una posible amnistía y de las peticiones de partidos independentistas para arreglar situaciones personales complicadas en las que algunos actores se han metido, estoy convencida de que lo mejor que podemos ofrecer para gobernar a esta España diversa, en gentes y paisajes, es un Estado federal. No es nada nuevo. Nuestra democracia surgió de un entendimiento generoso entre fuerzas de derechas y de izquierdas y de concepciones de España centralistas y plurinacionales. La Constitución (CE), aunque no se definiera como federal, surgió de los valores del federalismo: descentralización administrativa, aceptación de las diferencias, de la negociación, del acuerdo y del sentido de lealtad institucional. Su desarrollo se ha fraguado con los pactos sucesivos, del PSOE y PP sin mayorías absolutas, con partidos nacionalistas vascos y catalanes. Llegados al final de la descentralización que permite la CE y, vista la composición de la Cámara, el reto en esta legislatura es abrir una segunda etapa del Estado autonómico, para corregir disfunciones y aproximarlo un poco más al modelo federal. Nada de esto se puede lograr sin el concurso de todos, pero hemos empezado bien, aceptando las lenguas españolas como manifestación de nuestra diversidad. Tanto el castellano como el resto de las lenguas cooficiales son patrimonio colectivo, todas están reconocidas en la CE y su normalización no puede quedar en manos únicamente de los respectivos territorios. Hay mucho por hacer. Sin prisa pero sin pausa hay que ir avanzando hacia el Estado federal, hacia un Estado que nos incluya a todos y nos organice mejor. Federar es aprender a reconocernos, a escucharnos, a querernos, a respetarnos para resolver los problemas que nos afectan a todos y construir juntos cada día -con el concurso de las visiones particulares- futuro de progreso, libertad y concordia. Esa es la España más unida, la que sin duda nos representa mejor a todos. El reto es grande, pero anteriormente otros retos que parecían imposibles ya los hemos sabido superar. Para avanzar, no permitamos que lo particular nos enrede, no permitamos que los árboles nos impidan ver el magnífico bosque que ya tenemos delante.