Nunca más el fútbol así

El fútbol cambia de guardia: ya no tendrá, de grado, a gente como su último presidente. La organización del presente y del futuro del fútbol requiere otro rumbo, no lo necesita a él, ya se está yendo. Los viejos tiempos han durado hasta ahora. Esa travesía suya ha convertido las consecuencias civiles y éticas del juego en un vergonzante ejercicio machista que estalló en pedazos aquella noche reciente en Australia. Ganó el Mundial un combinado de mujeres con la camiseta española. Él arruinó todo el pospartido, dejó sin respiración la alegría de la impresionante victoria.

Durante años el fútbol protagonizado por las mujeres fue una posibilidad prohibida. Pero, en una década, con muchas dificultades sociales, económicas, también deportivas, ellas mismas, su seguidores y seguidoras, sus entrenadoras y entrenadores, la gente que las ha apoyado siguiéndolas por campos menores y mayores, ellas se han abierto paso hasta lograr esta gran victoria que es, además de una gloria futbolística, una metáfora de los cambios habidos en la sociedad en la que se produce el estimulante juego común del fútbol.

Es un nuevo tiempo del fútbol, y de una manera u otra, esta vez abruptamente por las torpezas civiles y morales del presidente actual de la Federación Española de Fútbol, esto tenía que suceder: no hay más tiempo para los rubiales. Ni el fútbol de chicas ni el fútbol de chicos, ni el modo de ser ni el de parecer de este directivo y sus congéneres parecen estar a la altura de los cambios sociales, éticos, morales, que reclama la actualidad del mundo ni, por supuesto, la historia de los recientes logros éticos de la sociedad española.

En este sentido, el hecho de que alguien tan ferozmente reaccionario como el presidente actual de la FEF esté al mando de las distintas zonas de influencia del fútbol federado es tan solo una anécdota. Es evidente, por lo que dijo en su muy televisada alocución a los suyos, por lo que hizo ante los espectadores de la final en Australia, que Luis Rubiales no está equipado para llevar adelante, en los tiempos que estamos viviendo, una asociación deportiva que mezcle hombres y mujeres como nunca antes. Las dos partes de esta sociedad de mujeres y de hombres requieren manifestaciones morales y éticas de otro calado que las que ha exhibido, tan abiertamente, este hombre sin atributos contemporáneos.

Su primera aparición pública, ante los suyos, ha sido como un autoexamen de sus méritos para seguir al cargo del fútbol español. Y no ha aprobado ninguna de las asignaturas que son requeridas para que el progreso de este deporte se acompase con los tiempos modernos. Como un abuelo del siglo XVII, Rubiales usó el micrófono que le sirvió de púlpito para adoctrinar a sus propias hijas sobre cómo deben asumir términos tan delicados, y tan íntimos, y tan rabiosamente morales, como los que demanda el feminismo. Según él, es lo que llamó «el falso feminismo» el que está arruinando su porvenir, pero como considera que España y él son la misma cosa, les hizo creer, a ellas y a quienes lo estuvieran escuchando este último viernes a mediodía, que todo lo malo que le acontecía provenía de una maldad nacional que gira, precisamente, en torno a las libertades que ya tienen las mujeres, en consonancia con las muy antiguas de las que disfrutan los hombres.

Lo antiguo de su largo discurso, que giró entre la autocompasión y la lágrima, lo descalifica para ser alguien que represente cualquier instancia nacional, o local, del fútbol europeo o mundial. Pues es una persona reaccionaria, incapaz de mirar a los lados para entender las razones de futuro, de libertad y de responsabilidad, de las otras y de los otros, y porque es un hombre que retrotrae sus convicciones a aquellas que evocaba Sinuhé el Egipcio en la novela de Mika Waltari: «Así fue y así ha sido siempre».

Él no admite los cambios habidos en España, y por eso se lanza contra algunas y algunos de los responsables políticos de esas variaciones radicales que han hecho de España un país distinto. La enfermiza criatura en que ha convertido su altar de convicciones de personaje pretérito resulta dañina no sólo para seguir organizando el fútbol tal como mandarían los cánones morales de este tiempo sino, incluso, para haberlo puesto en marcha en las postrimerías del franquismo, de donde nacen muchas de las ideas sobre la convivencia que dejó dichas en su lacrimosa alocución del último viernes.

Nunca más un fútbol mandado por esas manos morales, capaces de agitar sus partes para estimular a su entrenador (con esa metáfora pobre justificó su gesto más obsceno aquella noche en la que deslució el triunfo español). Jamás un fútbol mandado de esta manera, con esa capacidad de risotada, con ese afán de llevar a su molino, como imperiosas, convicciones que guarda en naftalina. Jamás rubiales así en la ventana del fútbol contemporáneo.

Hace muchos años, en 1972, una revista satírica francesa ofreció una caricatura del presidente francés de la época, Georges Pompidou, que en ese momento estaba visiblemente incapacitado para el puesto. Por razones distintas, radicalmente distintas, pues además Pompidou era un gran especialista en la poesía española, algo que seguramente está lejos de ser una habilidad del Rubiales, el hasta ahora responsable del desarrollo del fútbol español debe ser relevado, ya este no es fútbol, ni época, para él.

Un país es la conversación que genera, y este hombre no está dotado para seguir hablando de otra cosa que no sea de los pormenores de su rápido adiós a todo esto que él mismo ha ido rompiendo. Que ya no rompa más, que se sosiegue mirando qué hacen las otras, y los otros.