¿Cambiar tierra por paz en Ucrania?

Rusia, ya con su anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea en 2014, ha creado un problema fundamental para la comunidad internacional de estados, incluidos aquellos gobiernos a los que les importa poco el destino del pueblo y el Estado ucranianos. Moscú insiste en que la nación y el Estado ucranianos no tienen derecho a existir. Sin embargo, la estructura, la lógica y el funcionamiento del orden internacional, el sistema de seguridad y la cooperación transfronteriza presuponen que sí lo tienen.

Ocho años después de su captura armada de Crimea, Moscú redobló su negación de la condición de Estado de Ucrania. De nuevo de forma ilegal y aún más descarada, Rusia se anexionó otras cuatro regiones, ahora en el sudeste de Ucrania. Esta nueva violación manifiesta del derecho internacional, así como la escalada de la campaña de terror de Moscú contra la población civil ucraniana desde el 24 de febrero de 2022, han aumentado la tensión. El curso, la duración, el resultado y las repercusiones de la guerra son cada vez más fatídicos, no solo para Ucrania, sino también para la solidez del orden de Estados soberanos del planeta.

¿Adiós al orden internacional?

El problema de la campaña de desinformación del Kremlin no reside solo, ni en primer término, en sus inexactitudes fácticas y su selección de acontecimientos de la historia ucraniana. El problema más fundamental que plantea la narrativa de Moscú sobre Ucrania es que podrían contarse historias retóricamente similares sobre muchos países. La mayoría de los estados y territorios del mundo han tenido historias confusas, lealtades contradictorias y episodios extraños en su pasado antiguo y reciente. Algunos tienen hasta hoy territorios en disputa e identidades ambivalentes. Todos los países del mundo, como Ucrania, alguna vez no existieron. Todos ellos no fueron en su día verdaderas naciones y tuvieron, como Ucrania, fronteras diferentes.

A pesar de lo inflamable del comportamiento de Moscú para el sistema internacional de estados, el Kremlin insiste en que la caja de Pandora está vacía. Peor aún, cuando lo hace, Rusia no es un país cualquiera en el mundo de la posguerra fría. Ha heredado de la Unión Soviética un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y el estatus de Estado poseedor oficial de armas nucleares en virtud del Tratado de No Proliferación (TNP).

La Federación Rusa es uno de esos cinco miembros de la comunidad de pueblos que tienen derechos especiales y la responsabilidad de mantener el orden de los estados nación, la seguridad mundial y el derecho internacional. Con sus acciones, Moscú está socavando los principios más fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Rusia está poniendo patas arriba la lógica del régimen mundial de prevención de la proliferación de armas atómicas y el estatus excepcional de los cinco Estados poseedores oficiales de armas nucleares. El CSNU y el TNP se han convertido, en manos de Rusia, no en instrumentos de estabilización, sino de socavamiento del orden internacional.

Una satisfacción, incluso parcial, de las exigencias políticas y territoriales de Moscú puede sugerir a ciertos países del mundo que intenten ser tan listos como Rusia. ¿Por qué otros países relativamente poderosos de diferentes partes del mundo no deberían intentar, con alguna disculpa semiplausible, hacer a sus vecinos cosas similares a las que Rusia hizo a su «nación hermana» del suroeste? ¿No hay otros territorios en el mundo no tan disputados y tan pendientes de ser traídos a casa como la Nueva Rusia?

Peor aún, no solo algunas, sino varias o incluso muchas naciones de todo el mundo podrían querer asegurarse de no acabar en el pellejo de los ucranianos. ¿Por qué los gobiernos de naciones relativamente débiles de todo el mundo seguirían confiando en el derecho y las organizaciones internacionales para la protección de las fronteras, el territorio y la independencia de sus estados? Si los gobiernos occidentales y otros estados influyentes dan a entender que no se puede contar con ellos como defensores del orden internacional, ¿quizás sean necesarios otros instrumentos de autodefensa?

Conclusiones

La agresión armada rusa contra Ucrania y la campaña genocida contra la nación ucraniana no pueden revertirse totalmente con medios no militares. Por lo tanto, no hay otro camino que enfrentarse a la fuerza con la fuerza. Esto se ajusta plenamente al derecho internacional, en general, y al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, en particular. Los pactos, las concesiones y otras renuncias ante un Estado agresor no son el camino hacia una paz duradera en Europa del Este y en otros lugares. Un acuerdo de tierra por paz causaría un daño duradero al orden internacional basado en normas y al futuro imperio del derecho interna-cional.