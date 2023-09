Una legislatura corta

El análisis más certero que ha podido hacer Alberto Núñez Feijóo en el encuentro que ha mantenido con Pedro Sánchez es que la legislatura, si finalmente echa a andar, va a ser breve. La investidura del candidato popular, cuyo debate se ha fijado para el 27 de septiembre, es imposible, y resulta escandaloso que vayamos a perder cuatro semanas de por medio. ¡Por Dios!, ¿de qué vamos a escribir durante ese tiempo los articulistas? La culpa no es suya, sino de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, como explicaba Joan Tapia hace unos días. Pero el líder del PP debería renunciar a ella tras las reiteradas calabazas que le ha dado el PNV y la negativa tajante de Junts. Esa investidura fallida no tiene ningún sentido. Ahora bien, el diagnóstico de Feijóo sobre la corta duración de la legislatura es acertado. Sánchez podrá ser investido presidente con los votos de Carles Puigdemont si a cambio se compromete a una ley de amnistía, pero sería solo un regate para salvar la situación.

Amnistía dudosa

La viabilidad de una amnistía es más que dudosa, aunque ahora predomine en los medios afines al Gobierno el terraplanismo jurídico. Que no esté prohibida literalmente no significa que no vaya en contra de los fundamentos de la Constitución. Si no caben los indultos generales, menos aún el borrado total del delito. La amnistía vulnera además el principio de separación de poderes y la igualdad ante la ley. Me parece que con ella acabará pasando lo mismo que con el delito de malversación. El Congreso modificó el Código Penal, pero el Tribunal Supremo tumbó la nueva interpretación. Identificar «sin ánimo de lucro» con ausencia de enriquecimiento personal, a fin de rebajar las penas a los condenados por el procés, fue una pifia. La mayor garantía de que con la amnistía les saldrá el tiro por la culata es que al frente de ese comité de expertos está el tándem que forman Jaume Asens y Joan J. Queralt, autores de la reforma de la malversación. Querer violentar el orden constitucional sale caro, y pretender que hay legislatura con los endemoniados resultados del 23J es una quimera. A lo sumo, dos años.