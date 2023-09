Arenys de Mar

Este no es el mismo mar de todos los veranos. Es un mar más cálido. Un caldo más poblado de historia que de vida. No es un mar para marcharse, sino para regresar, como Ulises. Un mar por el que siempre estás regresando: la aventura es el retorno de la aventura. Todo lo que ocurre, si vale la pena, ocurre mientras estás volviendo de un viaje finalmente frustrado. Es un mar tranquilo, no sé si indiferente. Entro al agua lentamente, como corresponde a mi edad de iguanodonte cauteloso, no saltando y entre risas, como quienes felizmente me acompañan. Das unos pocos pasos, apenas una decena de tropezones, y se hunde el suelo bajo el agua. Es un mar –está claro– que no concibe las playas turísticamente. La playa, aquí, aunque se intente inventar otra cosa, es un lugar de vigilancia. Un sitio para respirar mejor, para sentir el aire marino en la cara, para asomarse y vislumbrar algo que viene o que ya se va por la lontananza. La frontera entre lo que irreparablemente pasó y lo que al final no ocurrió nunca. De repente en el agua se espolvorean espumas. Crecen las olas. Algunas baten en la playa con cierta fuerza. Pero es como el cabreo fugaz de un jubilado que se cansa enseguida. Una piba de largas piernas corre o baila –cuesta sentenciarlo– hasta la torre de los socorristas e iza una bandera amarilla. Precaución. A mí me parece francamente exagerado calificar como peligroso a este pequeño mar doméstico y a su infantil playa de arenas doradas: el escenario final de lo que fue en su día, hace ya más de un siglo, un barranco persistentemente civilizado desde los tiempos de Julio César.

No es el mismo mar. Está ahogado en historia, empapado en ensueños y cataclismos, en ejércitos invencibles y en barriles de vino, en esclavos, marineros, generales, reyes, emperadores. Todos están allá abajo: en el oscuro fondo que ya difícilmente los cubre, porque ha pasado mucho tiempo, un tiempo indescifrable que arranca cuando las cosas todavía ni siquiera tenían nombre, y el mundo fue bautizado y, al mismo tiempo, escindido para siempre por el lenguaje. Este mar se cansa ya al propinar cuatro o cinco bofetadas contra la playa, olas silenciosas, porque un día fue el corazón de decenas de civilizaciones y millones de destinos humanos, de invenciones portentosas, de crueldades, heroísmos mitos, idiomas. Le cuesta cargar consigo mismo, mover sus entrañas, viajar por su piel líquida como hizo tan intensamente, y por supuesto, lo intoxicamos vertiendo en él una mierda infinita, nuestra penúltima metáfora, destruir con nuestros venenos y miasmas el origen de todas las historias de la Historias. Yo lo comprendo, lo comprendo acuciosamente, porque apenas me he movido y me han ocurrido demasiadas cosas. Sí, siempre en mi vida, como en las de este mar casi inválido, fueron demasiadas las cosas, pero me sumerjo al fin en el agua tibia y dulzona y rememoro algunas ahí, entre sombras luminosas, donde los éxitos y los fracasos son grotescamente intercambiables, donde es muy dudoso que el corazón exista para otra cosa que no sea romperse y renacer hasta que se queda en tu propia orilla, flotando como un niño que juega a estar muerto, o tal vez como un muerto que te recuerda a un niño, un corazón flotando como un corcho, flotando como un despojo, flotando como una medusa traicionera, muy cerca y muy lejos, como siempre, pendejo e inalcanzable. Sacas la cabeza del agua, vuelves con pasos inciertos a alcanzar un suelo donde pisar, una pequeña bolsa de plástico se te pega al costado y la apartas con un mohín de asco, y por fin estás de nuevo en la playa, sobre la arena fina de conchas trituradas, y en ese momento precisamente sale el sol culpable que anduvo remoloneando durante toda la mañana y entonces, después de mucho, mucho tiempo, sonríes mientras te sonríen y murmuras: – Todavía me van a soñar, hijos de puta.