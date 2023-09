El Guiniguada necesita ambición

Atenor de las promesas electorales de Carolina Darias, podría ser que el final de la autovía que hunde y divide Vegueta-Triana con asfalto y que ocupa el antiguo cauce del Guiniguada deje de ser un guineo, una cantinela fastidiosa y monótona integrada en el bestiario de los proyectos pringados por una combinación entre la mala suerte, la indolencia y la inutilidad intelectual de la tropa política. Sufrimos las alteraciones del cambio climático y, como consecuencia de ello, el inaplazable abordaje de la renaturalización de las ciudades para proteger a las personas del aumento de las temperaturas. Sin embargo, aquí todavía se discute si hay que cederle o no al tráfico varios carriles del futuro Guiniguada en detrimento del bienestar y la salud de los peatones. Prosiguen con el chip de situar el parque móvil privado por encima de los intereses colectivos, sin que podamos catar ni por asomo alguna operación de envergadura que marque la senda de un retroceso definitivo de la agobiante motorización (y carbonización).

El catedrático José Antonio Sosa Díaz-Saavedra se vio sorprendido en pleno ferragosto, con la metralla climática haciendo de las suyas, con una comunicación del Cabildo. La correspondiente misiva aceptaba una alegación suya al Plan Insular de Ordenación (PIO) para plasmar en el documento la apertura al cielo del barranco Guiniguada, con la desaparición de la autovía y los enormes colectores que se esconden bajo ella. La iniciativa del equipo de Antonio Morales, lejos de enturbiar el panorama, enriquece el debate sobre cómo afrontar el final de una infraestructura obsoleta. Una intervención que debería liberar el barrio histórico de la capital de un corsé indigno, representación máxima del grado de dejadez alcanzado en el trato de nuestros gobernantes al entorno fundacional de la ciudad.

No hace falta referirse a la salida de esta catástrofe con nombres tan rimbombantes como «Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes», idea que lanzaron los socialistas en campaña y que aún no ha sido sustanciada. Todo ello pese a que dicha iluminación fue presentada con alfombra roja ante el Pérez Galdós. Inmersos en el guineo de décadas del Guiniguada, el cambio recogido en el PIO resulta determinante y un aviso a navegantes para los que se contentan con una idea blanda, personificada en una convivencia entre peatones y coches, adornada por macetones con flores de corta duración, carriles camuflados de pintura verde y poco más. Una plasmación que en modo alguno compensa a los ciudadanos de una espera interminable. Tan larga que hasta el adefesio ha sido normalizado, incluso hasta soslayado por la candidatura de Vegueta-Triana como Patrimonio de la Humanidad, un desatino alabado y vitoreado por unos palmeros sabedores del ridículo.

El Guiniguada, como es obvio, necesita de un concurso de ideas. Pero no es suficiente. La directriz política que lo respalde necesita de la ambición para pedir un extenso abanico de preferencias en favor de los peatones y no de los vehículos. Un proyecto de futuro, pero conciliador con las raíces de un espacio siempre presente en la memoria colectiva, merecedor de un presupuesto suficiente para la aplicación de una ingeniería y arquitectura de excelencia. Se oyen voces por ahí que alertan sobre el coste económico de un proyecto para resignificar el centro de la capital, donde está el Rectorado, el Teatro y otras instituciones culturales. Con la racionalidad por bandera, la cicatería no debe ser el signo para la transformación del Guiniguada. Las expectativas son altas, el objetivo lo es todavía mucho más, y sin temor a exagerar la oportunidad y el resultado no pasarán desapercibidos en un contexto donde el urbanismo debe sintonizar con la alarma climática.