Paga y calla, estúpido

La primera vez que me puse a trabajar con un ordenador no tenía ni la más remota idea de cómo funcionaba, solo me limitaba a seguir incondicionalmente las instrucciones que me iban dando.

Ya han pasado muchos años de aquello, pero, a pesar de sentarme muchas horas delante de la pantalla, no hay forma de entender cuál es la lógica de su funcionamiento, aunque la respuesta parece clara, porque no tiene ninguna lógica. Y es que esos dispositivos están pensados para eso, Gregorio, y ya te puedes pasar toda la vida estudiándolos que, cuando crees que sabes algo van y te lo cambian. Es la forma que tienen para que dependas eternamente de los programadores de la marca. Suponte que todo el mundo hiciera lo mismo y que, por ejemplo, cuando vas a desayunar van y te cambian de repente la marca del café. Primero lo aceptas de mala gana, pero después de un tiempo terminas consintiendo que te pongan cualquier cosa. Elegir es una de las pocas opciones de libertad que tenemos, Gregorio, y si alguien elige por ti, acabas por no saber lo que quieres. Eso es precisamente lo que buscan los vendedores, que los consumidores no piensen, para poder venderles lo que les interesa. Imagina entonces que, si eso lo consiguen con los más jóvenes, qué será lo que puedan conseguir con los que tenemos 70 años o más. El 20% de los españoles son analfabetos digitales a pesar de que cada día son más los que no pueden vivir sin internet, una herramienta que ha cambiado por completo nuestra forma de comunicarnos con los demás. Pero lo más grave es que tampoco los actuales docentes están suficientemente preparados para superar esas deficiencias a corto plazo. Sin embargo, las administraciones públicas y grandes empresas como los bancos parecen vivir de espalda a estos problemas, dejando a los usuarios sin ninguna posibilidad de defenderse de cualquier tipo de abuso. Es lo que suele pasar cuando todavía persiste en nuestra sociedad un tipo de autoritarismo como en los tiempos en los que nos educaban bajo la consigna del ordeno y mando: «Es así porque yo lo digo, y no se hable más». En una época se decía que la mayoría de los hijos de militares eran unos tarados, y es que, cuando tienes que aceptar las cosas sin ningún tipo de explicación ni razonamiento, te vas estupidizando hasta convertirte en un tarado. El próximo viernes 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, que organiza la Unesco desde 1967. Sin embargo, los expertos plantean que con el auge de las nuevas tecnologías debe revisarse el concepto de analfabetismo para ampliarlo a aquellas personas que no saben moverse en el mundo digital, internet y las redes sociales. De momento, y a la vista de que han puesto las normas por delante de nuestros conocimientos, seguirán diciéndonos: «Paga y calla, estúpido». Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.