Breverías 124

Nunca me ha parecido acertada la distinción entre un optimista y un pesimista en base a la apreciación de un vaso medio lleno o medio vacío. Vamos a ver: ante un vaso, esté medio lleno o medio vacío, el pesimista no verá su contenido como lo que parece ser, una caña de cerveza olvidada, sino como algo más siniestro, desde un refresco desechado hasta una muestra de orina. El optimista por el contrario, al observar la tonalidad caramelo de la cerveza, se relamerá de gusto, ante la expectativa de encontrarse en presencia de medio vaso de whisky, posiblemente un Macallan de 60 años.

El realista es el que les desengañará a ambos, dictaminando tras oler el contenido del vaso: «Alguien parece haberse olvidado el aguarrás».

*

A veces la proporcionalidad no tiene por qué ser el criterio más acertado de justicia.

El otro día me refirieron el caso de una herencia, de un lote de 8 sillones de estilo rococó, de un valor incalculable al conformar todo un conjunto apto para cualquier mesa regia. Pues bien, en la herencia se estipulaba claramente que debían legarse dos sillones a cada uno de los 4 hijos del finado.

Espero que el buen sentido haya prevalecido y que los deudos se hayan puesto de acuerdo para subastar el lote completo, y repartirse, ahora sí proporcionalmente, el importe de la transacción.

*

Para un agnóstico siempre es conveniente tener un plan B a la hora de rendir cuentas a un hipotético ser supremo.

Pero lo curioso es que tanto para el creyente como para el ateo, no tienen que preocuparse de nada. Lo que será será.

*

Estoy leyendo un ensayo sobre los distintos movimientos que han ido irrumpiendo en el mundo del arte. Oportunamente el título del libro es Artimoto, o sea un compendio de terremotos artísticos, donde se recopilan los «ismos» más rompedores de la historia del arte. En otra ocasión les hablaré de esta obra, tan interesante como subjetiva. Pero me limitaré a citar una frase de Picasso que creo muy acertada en el contexto de estas reflexiones: «Todo acto de creación es previamente un acto de destrucción».

*

A mí me gustan las citas, y a veces hasta me atrevo a inventarme alguna, suplantando a algún autor imaginario, pues lo de fuera como que mola más que lo vernáculo. Pero lo que no me esperaba era tener que aportar aquí lo que merece ser enmarcado como cita, gestada en el seno de mi propia familia. No les doy más pistas; la cita, consecuencia de alguna de mis «lambertadas«, en la que tampoco voy a entrar en detalles, es la siguiente: «¡Lo sabes todo, pero no entiendes nada!»