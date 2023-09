El monstruo invisible

A día de hoy en Canarias, buena parte de la financiación pública destinada a sufragar los servicios que con carácter anual (enero-diciembre) se prestan desde las ONG para cubrir derechos básicos, no ha sido abonada o directamente no se han resuelto ni siquiera provisionalmente las convocatorias de subvenciones. Esto no solo genera para el tercer sector el tener que adelantar (y arriesgar) el presupuesto de todos los proyectos en marcha desde principio de año, sino el poder terminar con una considerable deuda y teniendo que parar el servicio con su correspondiente quebranto (comedores sociales, apoyo a personas con discapacidad, casas de acogida, cuidado de mayores en soledad...) A la vez, entidades que ante problemáticas severas presentaron proyectos innovadores con la misma periodicidad, pueden recibir la confirmación cuando ya el tiempo de ejecución se termina y por tanto tener que renunciar. Es decir, pequeñas asociaciones y ONG arruinadas que además no pueden mantener sus proyectos, y a la vez dinero público sin ejecutar por retraso en su tramitación (probablemente además con devolución a los ministerios y penalización para años venideros). Una suerte de tormenta perfecta a la par que disparate descomunal.

Esta realidad no entiende de administraciones ni colores políticos. Es bien conocida tanto por las propias ONG como por los representantes públicos (no así por el conjunto de la ciudadanía). Va a más y no se atisba ni solución ni mejora. Las ONG no son chiringuitos. Cuentan mayoritariamente con un nivel de control, transparencia y fiscalización superior al de cualquier empresa privada, y nacieron ante la necesidad o directamente el fracaso de las propias administraciones. Cumplen con la reforma laboral aunque la temporalidad la imponga la propia administración con los servicios que les encomienda y su manera de financiarlos. Sus plazos de presentación o justificación se siguen cumpliendo a rajatabla. Imaginemos por un momento cómo sería la seguridad o la cohesión social de nuestras ciudades sin los servicios que se prestan desde ellas cada día. Canarias lidera de manera sistemática los indicadores de exclusión social a nivel estatal y europeo. Aquí la pobreza se hereda, es estructural y la desigualdad crece, incluso en épocas de récords en la ocupación turística. Entre todos los factores complejos y entrelazados que determinan esta realidad, ¿no tendrá también algo que ver el que la ineficacia de la administración vaya en aumento? Es este un problema monstruoso que pone en riesgo al estado de bienestar en sí mismo, e incluso a la propia administración a largo plazo. Este debate no está en la calle ni en la agenda pública, y sin embargo hoy día es más necesario que nunca buscar soluciones desde la madurez, el pacto y el sacrificio.