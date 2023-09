Pelando la papa

Mientras el Cabildo y los importadores pelan la papa con la acusación de que la subida de precios es inducida, según el análisis de mercado de Morales y Cia, los consumidores a pie de la sección de verduras no dan crédito a que el kilo apunte a los tres euros. Hacen bien en frenar cualquier posición de dominio para encarecer un producto básico. Otra cosa es que lo consigan: la ley de la oferta y la demanda es plenipotenciaria. Y contra ella solo cabe intervenir, inundar el mercado con toneladas sustitutivas de las infectadas por el escarabajo de Colorado vía Kent. Pero ojo también con las que vienen de Egipto y otras tierras lejanas, no vaya a ser peor el remedio. La alerta de la papa, que enfría de paso la hostelería del pincho de tortilla, la ensaladilla o la papa arrugada, es un eslabón más de la fuerte dependencia insular del exterior para alimentarse. No hace falta ser un investigador del CSIC para constatar que desde hace décadas y décadas galopamos sobre la desertización insular, con un impactante abandono de la agricultura y la ganadería. Revertir la ruina ni es fácil ni resulta atractivo, sobre todo en un lugar donde el típico y denostado intermediario, lejos de desaparecer, se ha travestido favorecido por la explosión de la cadenas alimentarias. Una guerra interminable, la paralización de un puerto por una huelga violenta o una sequía sin piedad, todo ello en la otra punta del planeta, puede golpear la cesta de la compra, frenar la logística y desabastecer los almacenes. Igual que lo es el arroz para los orientales, la papa también resulta esencial en la dieta de los canarios, pese a que no siempre es beneficiosa para la salud. En el magma de la abundancia de los híper, la subida de precio o la supuesta escasez de papa crepita en la sartén de la ingeniería del consumo. Pero no es menos cierto que remueve también ese pasado en que los isleños solían acallar el hambre metiéndole papas sin tino al plato único para que nadie se quedara sin comer, apotajando. ¿El pasado? La inflación ha convertido a la papa en un eficaz lenitivo para llegar a final de mes.