Cuando el presidente Clavijo pide al Gobierno central un «mando unificado» para gestionar la crisis migratoria en Canarias no repara –quizás no quiere resignarse a asumir – en que para el Gobierno central no existe una crisis migratoria en Canarias. Solo basta con revisar los tres o cuatro periódicos más vendidos en Madrid o escuchar las tres o cuatro emisoras radiofónicas más escuchadas: salvo en ocasiones muy contadas el espacio dedicado al asunto es minúsculo, marginal. Probablemente hayan muerto 200 o 300 personas en el mar en los dos últimos meses, pero al Gobierno español se han las trae al pario. Una vez más: no es distracción, no es torpeza, no es siquiera indiferencia. Es el resultado de una decisión política tomada con determinación: Canarias será una trinchera marítima, frontera exterior de la UE y al mismo tiempo un centro logístico de carne humana que tiene encomendada la misión de que ni uno solo de los migrantes pueda llegar al territorio peninsular. Son rescatados, se les envía de nuevo mayoritariamente al continente – los peligrosos mortales y las brutales crueldades que sufren son conocidas – y los que necesitan trámites un poco más laboriosos o que puedan retrasarse se les mete en los centros específicamente habilitados al efecto, en los que no pueden entrar ni periodistas ni cámaras, hasta ser deportados. ¿Cuántos migrantes de origen africanos se agolpan ahora mismo en los centros de acogida? Misterio. Cualquier cifra, por lo demás, es imposible de confirmar o refutar. Lo que está claro es que la ruta atlántica ha sufrido modificaciones y ahora llegan con más frecuencia migrantes a El Hierro y al sur de Tenerife. Antes de fin de año se abrirán dos centros de acogida para menores no acompañados en ambas islas. Desde principios de año han llegado a las islas unos 1.600 menores, de los cuales más de 1.300 viajaban solos.

El Gobierno de Pedro Sánchez adoptó esta política de contención y deportación de los migrantes sin ningún género de debate o negociación con las autoridades canarias. Si no existe una gestión unificada y sistemática de la crisis migratoria es, precisamente, porque España ha puesto toda la carga de la migración africana en el punto de llegada de pateras y cayucos, Canarias. La solidaridad territorial desaparecía y bastaba con el delegado del Gobierno central para implementar un plan tan sencillo como insensible. Con comprar – o mejor, alquilar –a la policía marroquí, externalizando la política de seguridad, se cierra el círculo diabólico que define la estrategia política implementada por un Gobierno que se dice y se reclama de izquierdas desde el amanecer hasta el día siguiente, pero que ha metabolizado como razón de Estado una elevada cuota de muertos de hambre ahogados en el Atlántico, el cambio radical desde la solidaridad histórica con las reivindicaciones saharauis al respaldo entusiasta la marroquinización del Sáhara, la vulneración inequívoca de los derechos de los migrantes, incluido el de libre circulación por el territorio español. Todo esto, perfectamente definible como una política antiinmigración con ribetes xenófobos se lo han tragado con delectación el presidente Sánchez, sus conmilitones y los cargos y militantes del PSOE. Obviamente es imprescindible un mando único. Tan urgentemente necesario como crear una plataforma estable, un foro interterritorial, vinculado a dicho mando único y con capacidad de transmitir respuestas operativas. El penúltimo invento, Plan Canario de Inmigración y Convivencia, supuesta actualización de anteriores intentos, se ha quedado en nada tras un interminable y plúmbeo «proceso participativo». El nuevo Ejecutivo debe recuperarlo, revisarlo, impulsarlo rigurosamente, y no solo insistir en un mando unificado que no va a llegar, como no van a llegar cambios estructurales en la política migratoria hasta que la UE deje de soñarse como un balneario de lujo a prueba de fracturas internas y bombas externas. Es incluso más probable que lleguen antes unas nuevas elecciones generales.