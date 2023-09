El ecosistema del Pino

Los pueblos crean sus conexiones religiosas desde la más absoluta humildad e indefensión frente a las agresiones que la vida les pone en el camino, pero la Iglesia y los políticos se aprovechan de ello desplegando sus plumas y símbolos de poder en Teror, en el ¡ay Teror! del dolor grancanario, desde el polígono a las medianías. No estamos en una dictadura ni nada que se le parezca, pero ellos se siguen comportando igual, ocupando la bancada principal y enmarcando sus declaraciones de rabiosa actualidad entre el fervor, dando por hecho que desde tiempos inmemoriales familias de abolengo (y tristezas caciquiles) y cargos elegidos por sufragio universal deben enfundarse en sus mejores galas para acaparar a la Virgen. La supervivencia de este ecosistema de escalafones, que parece lo más normal del mundo en Gran Canaria (y otros lares insulares), chirría sobremanera y poco tiene que ver con el peso espiritual de los peregrinos. El único vínculo, por buscar, radica en que el representante institucional, ungido por la lluvia de pétalos que flota alrededor de su cabeza, será del que dependa finalmente la ansiada operación de un cáncer de colon en la sanidad pública. Y ahí está el pobre ante la imagen, postrado y curtido por la espera, rogando que le ayude, mientras a su lado siente la ráfaga fría del administrador disfrazado de típico, con cachorro y naife, que ampliará o menguará por milagro burocrático su estancia en la tierra. El poder terrenal frente al espiritual. Hay algo de pinza: por un lado, la exhibición pecho de lobo de los enviados por sus respectivas corporaciones y las perlas de los comentaristas televisivos, muy dados a enredarse con los ropajes y las alhajas, los detalles superfluos, también las vaguedades. (Un paréntesis: la mudez frente al arte en la hermosa realización televisiva de la malograda Pilar Miró de la boda de la infanta Cristina y Urdangarin). Y en la otra parte de la pinza: el caminante sin brújula (sin dar más detalles) que coge la vía terorense igual que un circuito, hasta con patines, machacándose el acervo de las promesas y dando por saco a los siglos de fervor. Nada más perturbador que uno de estos búfalos alimentados de alcohol y jarabe energético adelantando en la curva de Miraflor a la anciana que se recoge en sí misma, decidida a derramar frente al trono sus tormentos, ansiedades y devociones diluidas entre las ristras de chorizo y las ofrendas que, asadas por el calor, empiezan a supurar los jugos. Ese sol brutal que encabrita las axilas tapa con hule de textura soporífera la censura de monseñor, año tras año, a los que mueven los hilos de la guerra y los egoísmos contra los débiles. Una vez cada 365 días, la jerarquía eclesiástica, retorcida entre sus mantos y brebajes, le canta las cuarenta es estos infantes malos, cuajados de malcriadeces, mientras ellos siguen con sus charlas, sonrisitas a medio gas, estiramientos de chaqueta y corbata. La reprimenda viene a ser un clásico de la Fiesta del Pino, algo como un tema de Benavente en toda verbena que se precie. Veo la posición forzada de Fernando Clavijo, casi una contorsión, para posar sus labios sobre la cruz que le ofrece el prelado, en señal de no sé qué ritual e intercambio de cromos para allanar el cemento de sus respectivos reinos. A la vez que sucede este protocolo rancio y vetusto, ajenos a tanta fruición, entran y salen peregrinos que llevan sobre sus espaldas la subida de los tipos de interés, el paro, la enfermedad, el hijo, el divorcio, el hambre, la herencia, la cárcel, el abuso, la oposición, la casa, el embargo... Unos van descalzos, otros de rodillas, algunos lloran en silencio metidos en el agujero insondable de la fe, con la pena a cuestas y tocando a rebato por una salvación, no eterna, sino para el día después, para las próximas horas, inmediata, urgente. Pero eso solo lo pueden hacer los que manejan los presupuestos y tienen una chistera.