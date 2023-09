Esquizofrenia y poesía

El adolescente Rimbaud fue en sus comienzos un poeta parnasiano. Varias veces intentó publicar y aunque no fue rechazado, nunca aparecieron sus poemas. Paul Celan comenta su experiencia como traductor de «Le bateau ivre»: «Rimbaud me vigilaba, el poema me vigilaba, durante largo rato de gracia completamente inolvidable». Es un poema largo, en cuartetos, donde Rimbaud vive una rara experiencia marina. No había visto el mar, pero eso es no importa. No creo que ese poema hubiera pasado a la gran historia si el autor no hubiera cambiado de forma de escribir, y quizá de ser. Ocurrió a los 16 años.

Escribe a su profesor y mentor Izambard: «Quiero ser poeta y trabajo para convertirme en vidente… se trata de alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos». La acompaña de un poema donde el ritmo, la sonoridad y lo que evocan las palabras, están por encima de los significados, si los tiene «mi triste corazón babea a la popa» comienza diciendo «ithylliphalliques et pioupiesque» , dice en el verso que inicia la segunda octava. Izambard lo consideró una burla y rompió relaciones. Mientras, Rimbaud siguió trabajando en la destrucción de cualquier atisbo de orden en su razón: alcohol y hachís le convirtieron en un indeseable a pesar de su brillantez. Rimbaud encarna la tormenta cerebral que viven los adolescentes, una DANA o una suave borrasca, consecuencia de una eclosión caótica de conexiones neuronales. A la vez, ese cerebro en construcción, ordena la activación de centros hormonales que trasformarán el cuerpo. Se produce una extrañeza y desorientación que pueden desembocar en un comportamiento disfórico, osado y peligroso. Y si las condiciones lo facilitan puede ser un periodo extraordinariamente creativo. Creo que Rimbaud se había atrevido a observarse y quería aprovechar esa tormenta. «Es falso decir yo pienso: se debería decir: me piensa». Es aquí donde escribe su famoso «Je est un autre», yo es otro, no, yo soy otro. Porque ser otro ya lo había sido en su experiencia en el barco borracho. Lo mismo que Flaubert se encarna en Emma Bovary. Ahora va más allá. Hay un desdoblamiento de personalidad, como si otro lo habitara. Sus poemas fueron celebrados e imitados, Fantin-Latour lo retrata junto a Verlaine y otros poetas. A los 20 dejó de escribir y se alistó al ejército holandés para viajar a Java, deserta y consigue un trabajo en África donde iba a vivir hasta poco antes de su muerte, en los últimos años como vendedor de armas. Aunque tuvo varias parejas, la más estable con una etíope, escribe a un amigo: «la soledad es mala cosa… condenado a errar no puedo descansar …y encontrar una familia y tener un hijo para pasar el resto de mi vida educándolo…». Al final de la adolescencia, posiblemente cuando Rimbaud cumplió 20 años, esa feracidad neuronal desaparece a la vez que ocurre una poda radical de las conexiones que no son funcionales, aquellas que desestabilizan la personalidad y el comportamiento. Naturalmente, cómo cristaliza esa personalidad es azaroso, sobre todo en el mundo moderno donde se derribó la norma. Rimbaud optó por lo que él consideraba una vida estable y aburrida En el siglo XVII se había intentado comprender el mundo mediante la clasificación. Así la de las plantas de Linneo que aún se usa. La medicina trata de hacer lo mismo, de ahí el llamado «more botanicum». Pero la enfermedad mental se resiste, tanto por la exuberancia de sus manifestaciones como por la creencia de ser consecuencia de la posesión de espíritus malignos. Fue Kraepelin el primero que fijó la noseología de lo que llamó «dementia precox» y de la psicosis maniaco depresiva. La primera la definió como un deterioro afectivo con apatía, indiferencia, disgregación psíquica asociado a ideas delirantes, alucinaciones o trastornos psicomotores. Bleuler, ya en el XX dio un paso más y le dio el nombre moderno, esquizofrenia que significa mente escindida. Porque eso es lo cardinal para él: la escisión del yo. Una escisión, un desencarnamiento, que es casi la norma en la modernidad: El artista, como hizo Velázquez adelantándose a su tiempo ya no pinta el mundo sino la percepción que tiene de él. Utiliza su conciencia como un laboratorio. Y desde su yo objetivo trasmite su subjetividad. De ahí la profusión de diarios y autoficciones: comparte ese yo íntimo en un extraño juego de desvelamiento y ocultamiento, una intimidad que siglos atrás apenas existía enterrada por el cómo debe uno ser. La esquizofrenia puede ser una forma de disidencia, como la que encarnó Leopoldo María Panero, una disidencia que el antipsiquiatra, hoy olvidado, Laing, compara con un avión que se separa del escuadrón, ¿quién está fuera de ruta? Probablemente Rimbaud, de haber nacido en la segunda mitad del XX, hubiera sido tratado con neurolépticos y quizá, como Panero, hospitalizado. Murió a los 37 años de un cáncer de huesos. Su hermana escribe a su madre: «dice cosas extrañas muy dulcemente, con una voz que me hubiera encantado si no me partiera el corazón… Me creen loco, ¿Y tú, lo crees tú?».