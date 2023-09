Las animaladas del zoólogo

El autor del pregón de las Fiestas Lustrales de La Gomera, el zoólogo don Luis Herrera Mesa, dijo que sentía un orgullo indescriptible. Bueno. Cada uno se enorgullece de lo que quiere o puede. A mí, hace un montón de años, me pidieron que diera el pregón de un pueblo en el norte de Tenerife y reaccioné con horror, con el horror que cualquier adulto debe sentir por estas cosas terminantes e imprevisibles como una descomposición intestinal. Porque, como es obvio, se contrata al pregonero para cantar excelencias del paisaje y del paisanaje. No te vas a subir ahí arriba y decir que el curbelismo es un neocaciquismo al que nadie osa llamar por su nombre. Eso no, por supuesto. Lo peor es que, además, no suelen pagar un céntimo. ¿Cobró el doctor Herrera? No, probablemente no. Es un científico que siente una enorme – y presumiblemente gratuita -- devoción por la Virgen de Guadalupe. Es más, se trata de un científico que dirige sus palabras a una talla de madera policromada que, evidentemente, no puede levantarse e irse si no le gusta la pieza. Así que tenemos esta situación en los últimos días del verano de 2023. Un doctor en zoología, tutelado por las autoridades públicas, se pone a hablar antes las cámaras y micrófonos con un ser imaginario y le pide ayuda no para que evite el hambre en el mundo, o para que todos disfruten de un salario digno, o para que afloje la calor, o para que la mafia de la papa no siga vacilándonos, o para que Casimiro Curbelo pierda las próximas elecciones o cualquier otro milagro. No, el científico quiere que el ser imaginario por el que siente una admiración idolátrica le ayude para que no se produzca ningún aborto más. La verdad es que no precisó el límite espacial que anhelaba para la intervención mariana. ¿Cero abortos en el municipio de San Sebastián, en La Gomera, en Canarias, en todo el planeta? Por imaginario que sea el maternal ser de luz al que se dirigió el zoólogo con los ojitos aguachentos creo que merece el suficiente respeto como para precisar los kilómetros cuadrados que el doctor desea libres de aborto para siempre jamás. Que una cosa es la omnipotencia imaginaria del ser imaginario y otra echar humildemente una mano.

Debe reconocerse, en todo caso, que el doctor Luis Hernández – Medalla de Oro de Canarias por decisión del presidente don Ángel Víctor Torres – dedicó algunos minutos a otras cosas, aunque insistió en exhortar a la Virgen de Guadalupe a que evite los abortos. Si alguna mujer –subrayó - siente la demoniaca tentación de abortar debe ser asistida, no para que lo haga con las mejores atenciones higiénico-sanitarias, sino para que no lo haga. Ser asistida, es lo que dijo exactamente el doctor. La talla de madera ni pestañeó, pero igual es que es muy circunspecta y no le gusta transmitir estados emocionales equívocos. Después Hernández anunció regocijadamente que la talla se lanzaría pronto a peregrinar por todos los pueblos y caseríos de La Gomera, aunque en realidad no caminará por su cuenta y riesgo, sino que irá encima de un automóvil. ¿Para qué hace? Pues para que va a ser. Para conceder a los gomeros y gomeras la oportunidad de venerarla. Una oportunidad excepcional y también gratuita, si descontamos el dinero público que el Cabildo de La Gomera gasta en los fastos de esta maravillosa efeméride y en patrocinar la tourné guadalupana. A venerar que el mundo se va a acabar. A venerar y a aguantarse las frivolonas ganas de abortar. Si no les basta hablar con un ser imaginario, piensen en el papa, que es casi lo mismo, pero con una guardia suiza y una tintorería para tener siempre el uniforme de un blanco impoluto. En La Gomera no se practican otras confesiones religiosas. En La Gomera no existen agnósticos ni ateos ni tampoco rige el Estado aconfesional. En La Gomera, en un acto público y abierto de carácter civil, un zoólogo puede soltar cualquier animalada afectando una grosera ignorancia política, constitucional o cultural del país donde vive. ¿Por qué presupone el pregonero que los ciudadanos gomeros comparten sus convicciones religiosas? ¿Por qué aguantar esto? ¿Cuánto tiempo más va a durar la Santísima Trinidad de Dios, Casimiro y la Virgen protegiendo a La Gomera desde el cielo que nos tienen prometido?