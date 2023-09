¿Pueden los exergames ser beneficiosos para las personas con TEA?

El trastorno del espectro del autismo (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de una alteración persistente en la comunicación y en la interacción social, así como de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Estas dificultades deben estar presentes en las primeras fases del desarrollo y han de causar un deterioro significativo en la calidad de vida de la persona. Esta sería la definición que podríamos extraer si hiciéramos una síntesis de los criterios diagnósticos del TEA según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales-5, más conocido entre los profesionales como DSM-5.

Pero más allá de hacer un listado de síntomas es importante entender qué implican en el día a día de las personas con este diagnóstico. Por ejemplo, muchas de ellas tienen dificultades para interpretar el lenguaje gestual que su interlocutor utiliza y tienen un estilo de procesamiento de la información más centrado en los detalles. También suelen presentar hipersensibilidades sensoriales y un ambiente con demasiados estímulos puede llegar a bloquearlos o desatar problemas de comportamiento. Por otro lado, la presencia de intereses restringidos y repetitivos también es otro obstáculo con el que deben lidiar.

En muchos casos, cuando oímos hablar sobre el TEA, nos imaginamos a alguien al que no le interesa interactuar con los demás, que vive encerrado en su mundo y al que no le gusta el contacto con otras personas. A pesar de que esto puede llegar a ser cierto en algunos casos, en muchos otros no es así. De hecho, no es raro encontrarse con personas diagnosticadas de TEA que sí tienen interés por interactuar con sus iguales y que sí quieren establecer relaciones interpersonales. El problema está en que muchas veces no inician la interacción porque no saben cómo hacerlo o que cuando la inician, lo hacen de forma poco apropiada socialmente. En muchos casos este inicio inadecuado de la interacción con los demás puede llevar a que sean rechazados y hace que las relaciones con otras personas se tornen un verdadero reto para ellos.

Además de todos estos aspectos, y aunque no es un criterio diagnóstico como tal, sí que en la práctica clínica se observa que suelen tener tendencia a ser personas con una coordinación pobre y poco ágiles. Este es un factor muy importante a tener en cuenta, sobre todo si hablamos de la edad infanto-juvenil, ya que en muchos casos las relaciones se establecen mediante juegos en los que tener una buena coordinación suele ser un punto a favor. Por ejemplo, si soy un adolescente y soy bueno jugando al futbol será más probable que mis compañeros me elijan para jugar en su equipo. Pero si por desgracia soy un poco patoso y además no soy muy hábil a la hora de relacionarme con los demás, el riesgo de ser excluido del grupo aumenta de forma exponencial.

Algunas investigaciones han estudiado la relación entre la actividad física y algunos de los síntomas nucleares que presentan las personas con TEA y han encontrado que realizando una sesión de 20 minutos de actividad física se observaba una disminución de las conductas repetitivas. El problema que nos solemos encontrar es que el practicar un deporte de forma habitual no suele ser algo que les motive. Pero quizá las nuevas tecnologías puedan aportar ciertas ventajas sobre este aspecto si se utilizan de la forma correcta.

En los últimos tiempos han aparecido una nueva generación de consolas y videojuegos que nada tienen que ver con los de antaño. Mientras que la primera generación de videojuegos estaba pensada para jugar solo en casa, de forma más bien aislada y sedentaria, en los últimos tiempos han surgido nuevos videojuegos que son completamente diferentes y que podríamos denominar como los exergames.

Existen varios aspectos positivos a destacar de estos exergames. En primer lugar, están diseñados para hacer actividad física o ejercicio mientras juegas con la consola. Es decir, mientras el niño o adolescente está jugando y pasando un buen rato está en movimiento. Algunos ejemplos de este tipo de videojuegos son: “Just Dance”, “Let’s Get Fit”, “Kinect Adventures”, “Fitness Boxing” o “Ring Fit Adventure” entre otros. En este último, por ejemplo, para mover el avatar el jugador debe correr y saltar y para derrotar a los enemigos tiene que realizar diferentes ejercicios físicos. Estos ejercicios son captados por los sensores de la videoconsola y a mayor precisión del movimiento más fuerte es el ataque que se proporciona al enemigo. Por otro lado, en muchos de ellos existe la opción de jugar online conectados con otros jugadores. En estos casos las personas con TEA pueden interactuar con otros jugadores en un ambiente que proporciona mayor estructura que una interacción social más libre (como podría ser quedar en el parque con los amigos). Otra ventaja es que muchos aspectos en los que presentan dificultades desaparecen. Por ejemplo, al jugar online no es necesario interpretar las caras o gestos del interlocutor y disponemos de más tiempo para procesar las situaciones y elaborar una respuesta.

Pero a pesar de todo el potencial que pueden llegar a tener estos denominados exergames, existe un importante debate en la comunidad científica sobre el impacto real que puedan llegar a tener en la calidad de vida de las personas con TEA. Sobre este aspecto y otros muchos más temas relacionados, como por ejemplo los esports, versarán las jornadas que se realizarán el próximo mes de septiembre en el “Congreso de Psicología y Tecnología Aplicada a la Salud Mental. Primera Edición: TEA y Videojuegos” (www.psicotec-congres.com).