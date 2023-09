11 de septiembre

Como una lluvia melancólica fueron cayendo ayer artículos y declaraciones y comentarios sobre el golpe de Estado en Chile hace medio siglo, la asonada que derribó el Gobierno de Salvador Allende e impuso una dictadura militar feroz, cruel, desaprensiva. Lo más sorprendente, al cabo de medio siglo, es la fuerza propagandística alrededor de la reivindicación de Augusto Pinochet como mesías anticomunista, creador del Chile moderno y demócrata a su modo traidor y pistolero. Lo peor de todo es que en el propio Chile las encuestas indican que ese matarife ignorante y ensanguinado tiene la aprobación de casi la mitad de la población, que valoran positivamente su gestión. ¿Cómo se explica una adhesión de millones de chilenos al pinochetismo y la canonización del dictador? Tal vez no es tan incomprensible y abstruso como parece.

El candidato presidencial de la Unidad Popular, el socialista Salvador Allende, ganó claramente las elecciones de 1970. Pero estuvo muy lejos de conseguir una amplia mayoría. Allende obtuvo alrededor de 1.075.000 votos, es decir, el 36,6% de los sufragios emitidos. Jorge Alessandri, al frente de una coalición de partidos de derecha, se quedó a menos de 20.000 votos de Allende, con un 35,29% y, por último, Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana, rozó los 825.000 votos, con un porcentaje del 28,08%. Tomic era un político inequívocamente de centro izquierda y formaba parte del sector más progresista de los democratacristianos. Más tarde respaldaría en el Congreso Nacional el reconocimiento de Allende como presidente. Ya en ese momento el Gobierno de Estados Unidos intervino para que el candidato de la UP no llegara a tomar posesión.

Es realmente asombroso que con un 36% de apoyo popular Allende y los dirigentes de las organizaciones integradas en la Unidad Popular no reconsiderasen su programa político. ¿Cómo vas a desarrollar una «vía pacífica al socialismo» si cerca de dos tercios de los electores no te han votado? Sin embargo les dio exactamente igual. El programa se cumpliría. Se nacionalizaría el cobre –aunque el proceso de chilenización de las minas había empezado con Frei–, el sistema financiero, incluida la banca y las compañías de seguro, el comercio exterior, las empresas de distribución provinciales, los transportes, el petróleo y sus derivados, la siderurgia y la petroquímica, las empresas papeleras. Se implementarían grandes planes de desarrollo económico que regimentarían todas las actividades importantes. En el plano interno se le impuso a Allende un Comité Coordinador de la UO que de facto conculcó atribuciones y competencias presidenciales y negoció y distribuyó la mayoría de los ministerios y los altos cargos. Antes de tres meses ya se quejaban: ¿cuándo empezaría el Gobierno de la Unidad Popular las nacionalizaciones, los grandes cambios, los decomisos? Los enfrentamientos –privados y públicos– entre aquellos que querían una radicalización del proceso a toda velocidad y los que apostaban por el gradualismo mientras el Gobierno ampliaba su base socioelectoral –entre los cuales estaba el propio Allende– entramparon al Ejecutivo. El gasto en políticas sociales se financió emitiendo moneda, lo que condujo a partir del otoño de 1972 a una inflación creciente. Es cierto que en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 el apoyo a las candidaturas de la UP fue inesperadamente amplio, pero cabe recordar que aun así la derecha y el centro derecha sacaron más votos y diputados. Más de la mitad de los chilenos seguía rechazando el gobierno de Allende y la Unidad Popular.

Nada de esto, por supuesto, justifica ni un ápice el carnicero golpe de Pinochet, apoyado por los Estados Unidos y las élites empresariales chilenas. Esa mitad larga de los ciudadanos que aprueban al espadón representan más o menos el mismo porcentaje que aquellos que detestaban a Allende y su revolución pacífica. Los poderosos no tuvieron piedad. La izquierda estuvo ciega y muy pronto los milicos les sacarían los ojos.