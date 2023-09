¿Dónde está el amor?

Hablar de amor es hablar de equilibrio. En el siglo V antes de Cristo el filósofo Empéclodes de Agrigento exponía que todos los seres estaban compuestos por la combinación de cuatro elementos. La armonía entre el agua, el aire, la tierra y el fuego, según su opinión, serían la base de la paz y la salud de los individuos. Por su parte, Hipócrates, el padre de la medicina, hablaba del poder curativo de la naturaleza. A través de los siglos hemos ido abandonado nuestro entorno, nuestro estilo de vida incluye cada vez más la tecnología y se aleja de nuestra madre naturaleza. Olvidamos entonces nuestros orígenes y nos desviamos también del camino que conduce hacia el amor…

La nueva producción de Disney y Pixar, «Elemental», se presenta como un largometraje de animación que, en mi caso, valió la pena visualizarlo dos veces. Una película deliciosa que se atreve a conectar los cuatro elementos y ponerlos al servicio del amor. Un regalo para pequeños y sobre todo mayores, que, ofrece un repaso de ética y valores de la mano de sus protagonistas Candela y Nilo. Una historia tierna y emotiva que revela que para el amor nada es imposible. La peli se desarrolla en ciudad Elemento, un lugar donde conviven las diferencias, un lugar que invita a aprender de la evolución de sus personajes. Una hora y media de guiños a la tolerancia, al respeto, a la lealtad, al diálogo interior y sobre todo, a la empatía. Humor y drama, ira y serenidad, inocencia y sabiduría; una oda magnífica a la resiliencia y también a la asertividad. Me llamó especialmente la atención una frase que repite el padre de la protagonista a modo de mantra y que no me dejó impasible: «respira y conecta con ellos»… Sin ánimo de hacer spoiler, la historia alcanza una profundidad exquisita cuando nos habla de la importancia de descubrir nuestros talentos y hallar el camino que deseamos elegir; ese camino que nos indica cómo alcanzar la coherencia en nuestras vidas. Mensajes repletos de enseñanzas a la altura de los coaches más relevantes: «nuestras emociones negativas nos hablan de aquello que grita dentro de nosotros y no queremos escuchar». Una peli que desafía las leyes de la física y donde la química resulta la gran vencedora. Agua y fuego no sólo coinciden sino que pueden convivir sin evaporarse uno o apagarse el otro…el miedo se difumina y entonces el amor se torna fuente de poder. Sin duda, cuando el temor nos abandona, cuando nadie nos asegura que no podemos conseguirlo… el éxito estará más cerca de nosotros.

Llama Azul se convierte en un símbolo a lo largo de toda la peli, esa llama que mantiene viva la ilusión de los protagonistas para cumplir sus sueños. Esa llama que es posible que todos tengamos en nuestro interior y, en ocasiones, olvidamos oxigenar. Revolucionaria la sinceridad y la transparencia del protagonista que representa el agua, valiente y transgresora la lucha contra sus creencias que emprende la protagonista de fuego. Únicamente cuando cada uno de los personajes principales toma conciencia y acepta sus limitaciones, cuando cada uno se atreve a trascenderlas… podrán entonces transitar juntos sus luces y sus sombras y el amor entre Candela y Nilo reinará invencible.

Atónita y emocionada me encuentro escribiendo sobre una historia, en principio sencilla, pero de la cual podemos obtener una gran lección de vida. Una peli que nos muestra la clave para dar el salto del miedo hacia el amor: conectar con los otros, permanecer atentos a nuestro sentir, disfrutar de la luz, no evaporar a los demás, reavivar la llama en nuestras relaciones… Es cierto que en nuestros encuentros, a veces, se producen «chispas», es cierto que en ocasiones no soportamos a nadie y pareciera que vamos a «explotar», es cierto que a menudo no aguantamos que nos den la “brasa”…En todos estos casos, nos vendría bien comenzar a mirar con los ojos del amor, hacernos eco de la sabiduría de Bernie Lumen, el papá de Candela, y, situados en este estado de presencia… «respirar y conectar con ellos».