La «normalización» en Cataluña de la que presume el PSOE tiene como consecuencia menor agitación callejera y un retroceso en las urnas, algo que sin embargo no impide a los separatistas abrigar mayores esperanzas que nunca de conseguir la independencia a través de un referéndum de autodeterminación. Este es el curioso fenómeno que estos días ocupa a los analistas políticos, pero el campeonato de Liga no se gana siempre con los mismos puntos. Basta con sumar más que el rival. El Partido Popular no ha sumado los suficientes: sus visibles síntomas de frustración pretende borrarlos Feijóo activando una ofensiva política contra la amnistía, que consiste en la movilización ciudadana y en la vía judicial. Todo, menos permanecer con los brazos cruzados esperando a que cristalice el mayor ataque al Estado de Derecho de los últimos años de la democracia española.

El Gobierno sostiene que se trata de golpismo, mientras se dispone a negociar con los auténticos golpistas del procés la investidura de Pedro Sánchez. Aquí, la pregunta no es retórica: «Además de todos los ademases, ¿dónde está el gran interés general de investir a Sánchez a cambio de erosionar la Constitución y la convivencia? Desde luego no existe, salvo para el propio Sánchez y las aspiraciones de los supremacistas, que de la noche a la mañana se han encontrado con una carta ganadora que no estaba en el juego. Resulta curioso comprobar cómo obteniendo menos rédito electoral y con una Diada de menor voltaje, el poder para condicionar el futuro de España de los nacionalistas es muy superior al que tenían. Si esto se plantea como una pregunta, cualquiera podría responder que el disparate radica en las necesidades creadas, en los enjuagues de Sánchez y compañía. La «normalización» en Cataluña es filfa en vías de un nuevo procés. Explicado con otras palabras, si alguien pretende forzar la cerradura de tu casa para entrar en ella y le ofreces la llave, obviamente dejará de intentarlo violentándola. Total, ya tiene lo que pretendía.