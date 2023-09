Dolor y poder después del terremoto

La difuminación en la devastación del terremoto de Marruecos de su rey feudal 5G, Mohamed VI, se ha intentado transmutar con la sangre real del monarca, una donación, que, lejos de ser un hilillo, deviene en un manantial espiritual para un pueblo que retira en versión medieval los adobes que tapan más de un aliento. No es cualquier vertido de plaquetas, sino una parte del más grande entre los grandes que se enajena de su persona para diluirse entre el dolorido cuerpo social. De su desaparición del epicentro de la catástrofe, a la omnipresencia del que ofrece a los servicios médicos su canalillo más abultado para tratar de depurar ese perfil inerte, castigador y divino que ha presentado al planeta. Pero existe un importante matiz: ofrece la sangre en depósito, pero ello no significa que se haya dejado la sangre en esas aldeas en las que ya no quedan cajas para los muertos. Aunque parezca terrible, puede que esa fotografía recostado sobre una cama del hospital, con la sonda enchufada al brazo, encierre el simbolismo suficiente para que los afectados por el terremoto no se interroguen sobre sus largas ausencias, o su residencia entre el lujoso París y la monótona Rabat. El resto del planeta interpreta como un error garrafal la gestión del monarca, pero no es ni más ni nada menos que lo esperable de un autócrata, que no debe mostrar un sentimentalismo que lo convierta en igual a los demás. En el código suyo y de su singular corte, lo justo no es hacer la aparición ni tarde ni temprano, sino en el momento apropiado para ser el salvador, la mano poderosa, el líder religioso que llega y entrega el pañuelo para que todos se limpien las lágrimas. La ambigüedad medida de Mohamed VI frente a las ofertas de ayuda humanitaria por parte de Alemania o Francia, otro tanto de lo mismo: tampoco debe dar señal alguna de que se ve superado por las circunstancias, y que necesita de manera imperiosa misiones externas. El terremoto tiene en su haber miles de muertos, pero por desgracia también del drama hay que hacer una doble lectura: los fallecidos como perversa arma política.