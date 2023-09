Nativos e inmigrantes digitales sin comunidad

Atención, si usted lee esto puede que sienta una pulsión incontrolable o al menos un ligero cosquilleo que le incite a maldecir, criticar, rajar, pelear o directamente insultar. Tanto en redes sociales como en la sección de comentarios de infinidad de periódicos digitales, prolifera hasta ser costumbre una manera de relacionarse con la noticia, opinión o anuncio casi exclusivamente desde el conflicto. Probablemente esa forma incluye no leer el conjunto del texto sino quedarse en el título, el primer párrafo o solo ser activado por determinadas palabras o ideas que aparezcan.

Solemos decir que los jóvenes ya no saben vivir sin el móvil o las redes sociales. Que se pasan el día sin hacer nada más que agarrarse a un teléfono o una tablet. Desde cierto cuñadismo ilustrado deducimos que si fracasan en los estudios, se meten en un lío o no nos ayudan a fregar es por culpa de las nuevas tecnologías. Y solemos pontificar estas ideas mientras somos capaces de dar un vistazo a las fotos del famoseo en un yate, al paseíllo de un político metido en un escándalo, a la oferta de un electrodoméstico o al rumor de cierto fichaje. Desde una perspectiva poco empática, estamos convencidos de que las TRIC y sus usos no responsables son un problema de la juventud, sin hacer la más mínima autocrítica sobre el ejemplo que damos como personas adultas.

Precisamente sólo desde la empatía podemos combatir fenómenos como el odio, el racismo, la homofobia, la misoginia o la apología de la violencia que, desde los bulos o las noticias falsas configuran un ideario colectivo cada vez más peligroso y menos libre. La propia política, toda la política, se ha contaminado de esta dinámica destructiva en su discurso. Quienes han nacido con las redes sociales y la digitalización de las rutinas, no son ni más culpables ni peores ciudadanos que sus mayores, los cuales hemos migrado a ellas con la misma falta de planificación y cautela. El uso responsable del multiverso tecnológico, de sus oportunidades y riesgos, debe formar parte indivisible del aprendizaje en la escuela y en casa. Más efectivo y sostenible a la larga que sólo regular con algoritmos los contenidos de la red, es educarnos como una ciudadanía responsable también en la esfera digital, y hacerlo desde una mediación y acuerdo intergeneracional. Es justo ahí donde urge el impulso de una estrategia común. Un plan o currículo que nos provea de herramientas como sociedad para sacar lo mejor de nosotros mismos en esa plaza, y sobre todo ayude a construir un futuro donde los avances tecnológicos no solo se centren en el rédito económico sino en el progreso como ciudadanía.